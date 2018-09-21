Денисова просит Европу расследовать пытки током украинца Дудки в Крыму

12:47 12.10.2018 0 комментариев Крым

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Европейский комитет по предупреждению пыток с просьбой расследовать пытки российских силовиков в отношении украинца Владимира Дудки в оккупированном Крыму.

Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook, передает  Укринформ.

"На днях встречалась с родными политзаключенного Владимира Дудки. Они рассказали мне о значительном ухудшении его здоровья. С болью восприняла информацию о пытках, примененных к Владимиру сотрудниками правоохранительных органов РФ. В XXI веке - дикость даже слышать об этом, но такая практика до сих пор существует", - отметила она.

По словам Денисовой, российские силовики "выбили" из Дудки пытками электрическим током и угрозами убийства свидетельства о признании вины. "И никто до сих пор не наказан за это, более того, никто даже и не расследует это преступление", - отметила омбудсмен.

При этом Денисова отметила, что ситуация нуждается в срочном вмешательстве международных органов.

"Я обратилась к председателю Европейского комитета по вопросам предупреждения пыток Йенсу Модвигу. Я попросила его обеспечить расследование и наказание виновных в преступлении, которое было совершено в отношении Владимира Дудки. Также я настаиваю на проведении независимого медицинского обследования Владимира. Российская Федерация должна выполнять взятые на себя обязательства перед международным сообществом", - отметила она.

Как сообщалось, Владимир Дудка является фигурантом так называемого дела крымских диверсантов. 9 ноября 2016 года в оккупированном Севастополе задержали якобы "членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины" - Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

16 ноября 2017 года подконтрольный РФ Севастопольский городской суд осудил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей (95 тысяч гривень).

31 июля 2018 года подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд продолжил арест на шесть месяцев Дудке и Бессарабову, а 14 августа стало известно, что у Дудки начались проблемы с сердцем.



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