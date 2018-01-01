Президент Греции Прокопис Павлопулос заявил своему немецкому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмаєру, что Афины намерены добиваться от Берлина возмещения ущерба от оккупации в годы Второй мировой войны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Греции, передает Европейская правда

Павлопулос поблагодарил немецкого коллегу за поддержку Греции в годы финансового кризиса и заявил, что странам нужно вместе противостоять популистам, которые хотят подорвать основы Европы.

"В этих рамках сопротивления тем, кто, как вы знаете, хочет вернуться в кошмарное прошлое, Греция подает требования, которые касаются оккупационного кредита и компенсации времен оккупации, которые мы рассматриваем как юридически действительны и подлежат судебному исполнению",- сказал президент Греции.

Он подчеркнул, что требование Греции не является односторонним и произвольным.

"Наоборот, мы делаем это в контексте нашей общей международной и европейской правовой культуры", - отметил Павлопулос.

Как сообщалось, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер извинился за "ужасы", которые состоялись во время нацистской оккупации в Греции.