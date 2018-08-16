В Турции начинается суд над американским пастором Брансоном

11:53 12.10.2018 0 комментариев Турция

В турецком Измире сегодня, 13 октября, состоится судебное заседание по делу американского пастора Эндрю Крейга Брансона. 

Заседание суда пройдет в пенитенциарном учреждении района Алиага.

Брансон будет доставлен в суд под усиленными мерами безопасности, сообщает Анадолу.

Прокуратура требует приговорить Брансона к лишению свободы на срок 35 лет.

Американский пастор Эндрю Крейг Брансон был арестован в Турции по обвинению в шпионаже, пособничестве течению Фетуллаха Гюлена и PKK, попытке свержения законной власти.

Напомним: Турция выдвинула условия для освобождения пастора, США их отвергли.



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