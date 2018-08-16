В Турции начинается суд над американским пастором Брансоном
|11:53 12.10.2018
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|Турция
В турецком Измире сегодня, 13 октября, состоится судебное заседание по делу американского пастора Эндрю Крейга Брансона.
Заседание суда пройдет в пенитенциарном учреждении района Алиага.
Брансон будет доставлен в суд под усиленными мерами безопасности, сообщает Анадолу.
Прокуратура требует приговорить Брансона к лишению свободы на срок 35 лет.
Американский пастор Эндрю Крейг Брансон был арестован в Турции по обвинению в шпионаже, пособничестве течению Фетуллаха Гюлена и PKK, попытке свержения законной власти.
Напомним: Турция выдвинула условия для освобождения пастора, США их отвергли.
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