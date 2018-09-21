Оккупанты оштрафовали магазин в Симферополе за товары с символикой FIFA
|11:26 12.10.2018
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|Крым
В оккупированном Симферополе оштрафовали предпринимателя из аэропорта за «незаконную торговлю товарами с эмблемой ФИФА».
Сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры в оккупированном Крыму, передают Новости Крыма.
Как сообщается, на территории одного из магазинов, расположенного в аэропорту Симферополь, осуществляло розничную продажу мягких игрушек с эмблемой торговой марки чемпионата мира по футболу – «FIFA 2018». По данным оккупационной прокуратуры, символика ФИФА была «нанесена на товары без согласия правообладателя», причиненный ущерб правообладателю товарного знака составил более 34 тысяч рублей.
В оккупационном надзорном ведомстве утверждают, что «Арбитражным судом» удовлетворено заявление крымского транспортного прокурора о «привлечении общества с ограниченной ответственностью к административной ответственности по ч.2 ст. 14.10 КоАП России (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака или сходных с ними обозначений для однородных товаров)».
«По иску российского прокурора коммерческая организация привлечена к административной ответственности, судебное решение вступило в законную силу», – говорится в сообщении.
Международная организация ФИФА не давала согласие на создание специальных зон для болельщиков на территории оккупированного Крыма. В связи с этим в Крыму не открыли официальные фан-зоны для болельщиков Чемпионата мира по футболу из-за санкций.
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