Представництвом Президента в АРК зупинена робота насосної станції, що постачає сировину до окупованого Криму

10:59 12.10.2018 0 комментариев Крым

Представництвом Президента України в АРК протягом 2017-2018 рр. було здійснено комплекс заходів щодо виявлення фактів постачання електроенергії, артезіанської води та мінеральної сировини через адміністративну межу тимчасово окупованого Криму для неправомірного забезпечення діяльності підприємств півострову.

Відповідні матеріали періодично надаються Адміністрації Президента України, а також, в порядку робочої взаємодії, органам СБУ та іншим уповноваженим державним структурам, повідомляє Представництво Президента України в АРК.

11 жовтня 2018 р. Представництвом Президента України в АРК, за підсумками проведеної ґрунтовної аналітично-інформаційної роботи, разом із уповноваженими співробітниками Центрального апарату СБУ та Головного управління СБУ в АРК було проведено заходи із зупинки роботи насосної станції «Кутаранська дамба», що розміщується на материковій (підконтрольній) частині України Новотроїцького району Херсонської області та здійснює постачання ропи з природної акваторії Центрального Сивашу на зарегульовану акваторію Західного Сивашу, внаслідок чого ропа Західного Сивашу неправомірно, без належних дозволів, використовується заводами хімічної промисловості тимчасово окупованого Криму (содовий та бромний заводи м. Красноперекопськ).

Під час проведення на насосній станції комплексу заходів, зокрема із залученням представників медіа та громадськості, було виявлено постачання у промислових обсягах електроенергії для роботи об`єкту з тимчасово окупованого Криму, перекачування об`єктом у промислових обсягах ропи Сивашу. Хоча підприємства тимчасово окупованого Криму наразі працюють без відповідних дозволів та ліцензій на використання мінеральних ресурсів та, вочевидь, завдають значну шкоду екології Сиваша, здійснення ними та посередницькими структурами відносин з оренди земель, оплати праці, проведення ремонтних та інших робіт щодо насосної станції, як форм прикриття власної неправомірної діяльності, стало можливим виключно за умов подальшої дії Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» 2014 р.

Представництвом було нещодавно спрямовано на розгляд Президенту України через його Адміністрацію проект Закону України про скасування в цілому вказаного закону 2014 р. із збереженням його окремих норм, що відповідають національним інтересам та потребам захисту прав людини, у Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Представництво буде й надалі вживати в межах компетенції вичерпних заходів із невідкладного повернення державного контролю за водокористуванням та захистом навколишнього середовища Сивашу, який став сьогодні природним бар`єром на шляху держави-агресора.



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