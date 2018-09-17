В Македонии угрожают расправой депутатам, поддерживающим переименование страны

10:37 12.10.2018 0 комментариев Греция

МВД Македонии начало расследование из-за угроз, которые получают оппозиционные депутаты, склонные поддержать соглашение с Грецией об изменении названия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Balkan Insight.

"Никто в Македонии не имеет права угрожать другим гражданам и депутатам. Они должны иметь возможность осуществлять свой конституционный долг представлять интересы граждан и принимать решения самостоятельно и свободно", - сказал министр внутренних дел Македонии Оливер Спасовский.

Он рассказал, что депутаты получают угрозы, в том числе и угрозы расправы, в личных сообщениях в соцсетях, и заверил, что МВД сделает все возможное, чтобы прекратить эти угрозы и препятствия законодательной работе.

Ни один из депутатов оппозиционной партии VMRO DPMNE публично не сообщал об угрозах, однако источники в партии утверждают, что собственными глазами видели подобные сообщения с угрозами.

"В SMS угрожают не только депутатам, но и членам их семей, - рассказал источник в партии.

По его словам, в основном угрожают депутатам, которых подозревают в том, что они склонны пойти против линии партии и поддержать соглашение с Грецией о переименовании Македонии.

Напомним, Комитет парламента Македонии по конституционным вопросам начал обсуждение конституционных поправок, необходимых для изменения названия страны в рамках соглашения с Грецией.



Ещё на эту тему:

17:59 01.10.2018
Референдум в Македонии: обе стороны говорят о победе, вопрос решит парламент
07:23 01.10.2018
Жители Македонии провалили референдум по переименованию страны
16:49 27.09.2018
В Македонии пытаются снизить активность избирателей на референдуме по изменению названия
08:23 21.09.2018
В Греции сказали, когда Македонии откроют путь в НАТО
09:19 20.09.2018
Конституционный суд Македонии признал законным референдум об изменении названия
12:58 17.09.2018
В столице Македонии тысячи людей выступили в поддержку изменения названия страны и членства в НАТО и ЕС
12:01 17.09.2018
Пентагон обвинил Россию в попытке провалить исторический референдум по смене названия Македонии
15:48 12.09.2018
В планах США усиление военного присутствия в Греции
10:27 09.08.2018
Греция отказывает членам РПЦ в визах после обострения отношений из-за Украины
18:42 18.07.2018
Греческий верховный суд отклонил жалобу на соглашение о переименовании Македонии
21:15 13.07.2018
Суд в Греции решил выдать россиянина Винника Франции
18:34 11.07.2018
Россия пытается купить влияние на Афоне - Греция объяснила причину высылки двух российских дипломатов
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
Все новости страны
Армения Армения
15:36 11.10.2018
Премьер-министр Армении назвал дату ухода в отставку
13:58 10.10.2018
США увеличат финансовую помощь Армении
14:56 05.10.2018
Армения будет производить часть технических средств для модернизации танков Т-72
12:30 04.10.2018
Президент Армении не подпишет препятствующий роспуску парламента законопроект, - СМИ
Все новости страны
Болгария Болгария
07:21 08.10.2018
В Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС
18:18 05.10.2018
Болгарская церковь отказалась от идеи РПЦ провести Всеправославный собор из-за украинской автокефалии
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
Все новости страны
Греция Греция
12:20 12.10.2018
Президент Греции напомнил Германии о требовании репараций
10:37 12.10.2018
В Македонии угрожают расправой депутатам, поддерживающим переименование страны
16:57 11.10.2018
Разведка США раскрыла Греции планы РФ по Македонии
14:15 11.10.2018
Авиакомпания Греции на три месяца приостановит полеты в Украину
Все новости страны
Грузия Грузия
18:44 10.10.2018
Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии
10:50 10.10.2018
Евродепутаты похвалили Грузию за выполнение ассоциации с ЕС, Молдова – под критикой
12:26 09.10.2018
Грузинских чиновников не впустили в Израиль
19:29 08.10.2018
В Тбилиси состоялась инаугурационная сессия Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины
Все новости страны
Молдова Молдова
13:04 10.10.2018
Либеральная партия Молдовы поддержит включение «евроинтеграции» в Конституцию только вместе с «румынским языком»
15:08 09.10.2018
Тирасполь вооружается системами «Град» последнего поколения / Фото
13:47 09.10.2018
Демпартия Молдовы хочет включить в Конституцию понятие «евроинтеграция» и поправку о выборах судей народом
19:12 05.10.2018
В ходе пресс-конференции премьеры ГУАМ, сталкивающиеся с российской агрессией, выступили на разных языках / Видео
Все новости страны
Россия Россия
19:37 12.10.2018
В Краснодарском крае экипажи боевых «Терминаторов» высадили ночью воздушный десант
17:23 11.10.2018
Россия не вернется в ПАСЕ в 2019 году и не будет платить взносы
16:03 11.10.2018
В сенате США предложили выделить $1 миллиард на защиту ЕС от российских энергоресурсов
12:30 11.10.2018
Аварийный "Союз" приземлился в Казахстане
Все новости страны
Румыния Румыния
16:29 12.10.2018
Румыния до конца года завершит реконструкцию своего участка панъевропейского транспортного коридора
17:23 10.10.2018
Минобороны Румынии обвинило Россию в использовании Черного моря для демонстрации силы
09:03 08.10.2018
Румыны провалили "семейный" референдум
17:55 03.10.2018
РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза
Все новости страны
Турция Турция
17:52 12.10.2018
Суд Турции вынес решение по делу американского пастора
16:02 12.10.2018
Washington Post узнала о наличии у Турции доказательств убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии
11:53 12.10.2018
В Турции начинается суд над американским пастором Брансоном
08:48 12.10.2018
По делу журналиста The Washington Post будет создана совместная рабочая группа
Все новости страны
Украина Украина
19:10 12.10.2018
Авиация оккупантов отрабатывает воздушные бои
18:18 12.10.2018
На побережье Азовского моря прошли военные учения
18:14 12.10.2018
Хронологія кризи в Азовському морі - рішення РНБО по Азовському морю
17:25 12.10.2018
Глава МИД Британии поддержал кандидатуру Сенцова на премию Сахарова
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс