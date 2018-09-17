В Македонии угрожают расправой депутатам, поддерживающим переименование страны
|10:37 12.10.2018
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|Греция
МВД Македонии начало расследование из-за угроз, которые получают оппозиционные депутаты, склонные поддержать соглашение с Грецией об изменении названия.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Balkan Insight.
"Никто в Македонии не имеет права угрожать другим гражданам и депутатам. Они должны иметь возможность осуществлять свой конституционный долг представлять интересы граждан и принимать решения самостоятельно и свободно", - сказал министр внутренних дел Македонии Оливер Спасовский.
Он рассказал, что депутаты получают угрозы, в том числе и угрозы расправы, в личных сообщениях в соцсетях, и заверил, что МВД сделает все возможное, чтобы прекратить эти угрозы и препятствия законодательной работе.
Ни один из депутатов оппозиционной партии VMRO DPMNE публично не сообщал об угрозах, однако источники в партии утверждают, что собственными глазами видели подобные сообщения с угрозами.
"В SMS угрожают не только депутатам, но и членам их семей, - рассказал источник в партии.
По его словам, в основном угрожают депутатам, которых подозревают в том, что они склонны пойти против линии партии и поддержать соглашение с Грецией о переименовании Македонии.
Напомним, Комитет парламента Македонии по конституционным вопросам начал обсуждение конституционных поправок, необходимых для изменения названия страны в рамках соглашения с Грецией.
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