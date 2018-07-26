Бывший директор лагеря "Виктория" останется в СИЗО еще на два месяца

10:10 12.10.2018 0 комментариев Украина

Суд продлил арест бывшему директору оздоровительно-спортивного лагеря "Виктория" Петрос Саркисяну.

Об этом сообщает  iPress.ua со ссылкой на"Репортер".

"Директор лагеря "Виктория" Петрос Саркисян останется в СИЗО еще на два месяца. Такое определение, на очередном заседании вынес Киевский районный суд Одессы", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае директору лагеря "Виктория" и его заместителю прокуратура Одесской области объявила ряд новых подозрений.

В сентябре полиция сообщила о подозрении в присвоении бюджетных средств директору субподрядной организации, которая реконструировала помещение одесского детского оздоровительно-спортивного комплекса "Виктория", где год назад в пожаре погибли трое детей.



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