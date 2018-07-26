Бывший директор лагеря "Виктория" останется в СИЗО еще на два месяца
|10:10 12.10.2018
|0 комментариев
|Украина
Суд продлил арест бывшему директору оздоровительно-спортивного лагеря "Виктория" Петрос Саркисяну.
Об этом сообщает iPress.ua со ссылкой на"Репортер".
"Директор лагеря "Виктория" Петрос Саркисян останется в СИЗО еще на два месяца. Такое определение, на очередном заседании вынес Киевский районный суд Одессы", - говорится в сообщении.
Напомним, в мае директору лагеря "Виктория" и его заместителю прокуратура Одесской области объявила ряд новых подозрений.
В сентябре полиция сообщила о подозрении в присвоении бюджетных средств директору субподрядной организации, которая реконструировала помещение одесского детского оздоровительно-спортивного комплекса "Виктория", где год назад в пожаре погибли трое детей.
Ещё на эту тему:
08:14 04.10.2018
Экс-заммэра Одессы не видит своей вины в трагическом пожаре в детском лагере "Виктория"
Экс-заммэра Одессы не видит своей вины в трагическом пожаре в детском лагере "Виктория"
19:30 26.07.2018
У таборі «Вікторія», де внаслідок пожежі загинуло троє дітей, знайшли рештки кісток
У таборі «Вікторія», де внаслідок пожежі загинуло троє дітей, знайшли рештки кісток
19:36 23.07.2018
Пожар в "Виктории": за лагерь взялись международные эксперты
Пожар в "Виктории": за лагерь взялись международные эксперты
10:44 04.07.2018
Замдиректора детского лагеря "Виктория", подозреваемая в присвоении госсредств, вернула деньги в бюджет
Замдиректора детского лагеря "Виктория", подозреваемая в присвоении госсредств, вернула деньги в бюджет
16:45 30.05.2018
Власти Одессы просят суд снять арест с комплекса "Виктория", где в пожаре погибло трое детей
Власти Одессы просят суд снять арест с комплекса "Виктория", где в пожаре погибло трое детей
21:15 04.05.2018
Дело «Виктории»: суд отправил под домашний арест главного пожарного Киевского района
Дело «Виктории»: суд отправил под домашний арест главного пожарного Киевского района
18:35 05.04.2018
Пожар в Одессе: воспитательница лагеря признала свою вину
Пожар в Одессе: воспитательница лагеря признала свою вину
20:31 02.02.2018
Пожар в лагере "Виктория": прокуратура сообщила о подозрении инспектору ГосЧС в Одесской области
Пожар в лагере "Виктория": прокуратура сообщила о подозрении инспектору ГосЧС в Одесской области
15:52 25.01.2018
Суд в Одессе оставил экс-директора лагеря «Виктория» в СИЗО
Суд в Одессе оставил экс-директора лагеря «Виктория» в СИЗО
15:17 19.10.2017
В Ялте 50 человек эвакуировали из-за пожара в поликлинике
В Ялте 50 человек эвакуировали из-за пожара в поликлинике