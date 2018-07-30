Один из оставшихся банков, работающих в оккупированном Крыму, Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), засекретил свою финансовую отчетность.

Об этом сообщают Примечания со ссылкой на «Ведомости».

Банк ссылается на акт правительства РФ, который разрешает находящимся под санкциями компаниям и лицам не раскрывать финансовые сведения.

В последней отчетности, в частности, говорится о том, что «в соответствии с актом правительства» РНКБ перестал раскрывать сведения о банковских счетах эмитента, информацию об аудиторе, а также оценщиках, консультантах и составе совета директоров.

Помимо этого, согласно документу, в открытый доступ представители банка перестали выкладывать показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации, данные о ее рыночной капитализации, заемных средствах и кредиторской задолженности. Также в отчетности не будут больше указываться материалы об обязательствах банка, информация о лицах, входящих в состав органов контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, и сведения о существенных сделках РНКБ.



Аналогичную информацию во втором ежеквартальном отчете за 2018 год «в соответствии с актом правительства Российской Федерации» перестала раскрывать и «дочка» крымского банка — Краснодарский краевой инвестиционный банк («Крайинвест»).



РНКБ и его «дочки» не вправе раскрывать подобные данные, пояснил «Ведомостям» представитель кредитной организации, ссылаясь на три январских постановления правительства. В одном из них, по его словам, говорится, что в интернете не публикуются сведения из ЕГРЮЛ (в том числе финансовая отчетность) о компаниях под санкциями (ограничения в отношении РНКБ со стороны Евросоюза и США были введены в 2014 и 2015 годах соответственно).



Полномочия освобождать компании от обязанности по раскрытию определенной информации, если в отношении них введены санкции, правительство получило в январе. Соответствующие поправки к закону об акционерных обществах тогда одобрил и подписал президент. В отношении конкретно банков подобная мера пока не принята. Возможность для них не раскрывать требуемую законом информацию о топ-менеджерах и деятельности пока предусмотрена только проектом постановления правительства, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



РНКБ был основан в 1992 году. В 2014 году он стал первым российским банком, функционирующим на территории оккупированного Крыма. Через Росимущество финансовая организация полностью принадлежит государству.​

Напомним: Центробанк РФ считает главной причиной оттока вкладов неправильную трактовку СМИ термина «дедолларизация».