Икона Богородицы из Одесской области в одно время оказалась в Румынии и в оккупированном Крыму / Фото
|09:15 12.10.2018
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|Крым
С 6 по 8 октября в городе Клуж-Напока, что в Румынии, выставлялась Чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Одигитрия Байтальская».
Однако оказалось, что такая же икона находилась в это время в оккупированном Крыму.
В румынских СМИ появились фотографии чудотворной иконы, которая выставлялась на церковной ярмарке Expo Transilvania, пишут Аргументы Недели - Крым.
Секретарь Феодосийской епархии УПЦ (МП), священник Иоанн Копылов сказал, что не знает, как одна икона могла оказаться в двух разных городах.
По его словам, православная реликвия прибыла в Керчь 6 октября и до сих пор находится на территории оккупированного Крыма. В Румынии же, вероятнее всего, выставлена копия иконы – «список».
«Такое бывает. К нам прибыла именно чудотворная икона, оригинал из Одесской области», – сказап Копылов.
На сайте Феодосийской епархии говорится, что икона будет находиться в ее храмах до 21 октября.
Икона Божией Матери «Одигитрия Байтальская» постоянно находится в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Байталы Ананьевского района Одесской области и предположительно датируется XVIII. Считается, что она исцеляет, в том числе от бесплодия. Замироточила в 2012 году.
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