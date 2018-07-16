По делу журналиста The Washington Post будет создана совместная рабочая группа
|08:48 12.10.2018
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|Турция
Турция и Саудовская Аравия сформируют совместную рабочую группу по расследованию дела об исчезновении саудовского журналиста Джемаля Кашикчы.
Об этом сообщил корреспонденту Анадолу пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
«В рамках сотрудничества между Турцией и Саудовской Аравией (по расследованию дела Кашикчы – ред.) и по предложению Саудовской Аравии принято решение о создании совместной рабочей группы в целях всестороннего прояснения инцидента с Кашикчы», - сказал пресс-секретарь главы турецкого государства.
Между тем, Республиканская прокуратура Стамбула продолжит собственное расследование.
Напомним: Турция требует доказательств, что исчезнувший журналист The Washington Post покинул саудовское консульство.
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