По делу журналиста The Washington Post будет создана совместная рабочая группа

08:48 12.10.2018 0 комментариев Турция

Турция и Саудовская Аравия сформируют совместную рабочую группу по расследованию дела об исчезновении саудовского журналиста Джемаля Кашикчы.

Об этом сообщил корреспонденту Анадолу пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

«В рамках сотрудничества между Турцией и Саудовской Аравией (по расследованию дела Кашикчы – ред.) и по предложению Саудовской Аравии принято решение о создании совместной рабочей группы в целях всестороннего прояснения инцидента с Кашикчы», - сказал пресс-секретарь главы турецкого государства.

Между тем, Республиканская прокуратура Стамбула продолжит собственное расследование.

Напомним: Турция требует доказательств, что исчезнувший журналист The Washington Post покинул саудовское консульство.

 



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