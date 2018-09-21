Оккупанты продлили арест гражданскому журналисту Мемедеминову

08:28 12.10.2018 0 комментариев Крым

Подконтрольный России Киевский районный суд в аннексированном Симферополе продлил арест гражданскому журналисту Нариману Мемедеминову.

Об этом сообщило общественное объединение «Крымская солидарность» в Facebook, передает QHA.

Хотя заседание проходило в открытом режиме, поначалу в зал суда не пустили никого из активистов, пришедших поддержать Мемедеминова.

Позже в «суд» впустили мать Мемедеминова.

— Судебное заседание по продлению меры пресечения Нариману Мемедеминову завершилось. Продлили меру пресечения на два месяца, — сказано в сообщении «Крымской солидарности».

Ранее сообщалось, что 14 августа «Киевский районный суд Симферополя» продлил срок ареста Мемедеминову до 15 октября. После чего защита крымского татарина подала апелляционную жалобу на решение "суда", однако "Верховный суд" Крыма отклонил ее. 

Наримана Мемедеминова арестовали 23 марта 2018 года. Оккупационные власти подозревают его в якобы публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Силовики провели обыск в доме Мемедеминова в селе Холмовка (Бахчисарайский район), после чего его увезли в Симферополь.



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