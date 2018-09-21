В Бахчисарайском районе оккупантами дана команда выявлять владельцев сельхозземель
|08:08 12.10.2018
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|Крым
В Бахчисарайском районе оккупированного Крыма сформирована оперативная группа, которая займётся «включением в оборот сельскохозяйственных земель».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в межведомственную рабочую группу по мониторингу использования земель сельскохозяйственного назначения вошли специалисты, так называемого "комитета по государственной регистрации и кадастру" оккупированного Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На рабочем совещании решено приступить к сбору и анализу информации о необрабатываемых землях на территории района. "Главам" поселений поставлена задача собрать все сведения о владельцах сельхозземель.
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