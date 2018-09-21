Накануне мониторинга ЮНЕСКО в РФ заговорили о создании на ЮБК "комплексного культурного объекта"
|07:47 12.10.2018
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|Крым
Южный берег оккупированного Крыма может получить статус ЮНЕСКО как комплексный культурный объект, с занесением в список Всемирного наследия.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», целесообразность разработки такой концепции специалисты обсудят в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.
В апреле 2018 года эксперты Эрмитажа и Фонда Лихачева уже провели обследование ЮБК и выработали предложения по его сохранению.
«Наследие ЮБК сегодня остро нуждается в действенной охране, которая возможна только как особый государственный проект», – сообщила пресс-служба форума.
Во время круглого стола по проблемам ЮБК специалисты обсудят возможные подходы к культурному развитию региона на региональном и федеральном уровне.
Напомним: ЮНЕСКО объявило о начале прямого мониторинга ситуации в оккупированном Крыму.
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