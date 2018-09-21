Южный берег оккупированного Крыма может получить статус ЮНЕСКО как комплексный культурный объект, с занесением в список Всемирного наследия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», целесообразность разработки такой концепции специалисты обсудят в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В апреле 2018 года эксперты Эрмитажа и Фонда Лихачева уже провели обследование ЮБК и выработали предложения по его сохранению.

«Наследие ЮБК сегодня остро нуждается в действенной охране, которая возможна только как особый государственный проект», – сообщила пресс-служба форума.

Во время круглого стола по проблемам ЮБК специалисты обсудят возможные подходы к культурному развитию региона на региональном и федеральном уровне.

Напомним: ЮНЕСКО объявило о начале прямого мониторинга ситуации в оккупированном Крыму.

