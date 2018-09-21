За незаконную переправку моряков в оккупированный Крым обвиняемый получил пять лет
|07:27 12.10.2018
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|Крым
Осужден на 5 лет лишения свободы фигурант дела о незаконной переправки моряков в оккупированный Крым.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Укринформ.
«Вчера завершился суд над вторым фигурантом дела о незаконной переправки моряков через государственную границу Украины. Согласно материалам уголовного дела, правоохранителями была разоблачена преступная группа, которая в течение 2015-2017 годов с использованием судов заграничного следования через закрытые пункты пропуска на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым незаконно переправила почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей», - говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства основной организатор преступной деятельности в 2017 году уже понес наказание в виде лишения свободы.
Также в том году оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы совместно со следователями прокуратуры и отделом ГУ Нацполиции в АР Крым и г. Севастополь под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г. Севастополь провели арест судна Bospor (флаг Молдовы), которое незаконно переправляло моряков через государственную границу.
Отмечается, что в отношении второго правонарушителя вчера завершился суд. Его осудили на 5 лет лишения свободы. По третьему, последнему фигуранту уголовного производства, следственные действия еще продолжаются.
Напомним: Организатора незаконной переправки моряков в Крым будут судить.
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