Осужден на 5 лет лишения свободы фигурант дела о незаконной переправки моряков в оккупированный Крым.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Укринформ.

«Вчера завершился суд над вторым фигурантом дела о незаконной переправки моряков через государственную границу Украины. Согласно материалам уголовного дела, правоохранителями была разоблачена преступная группа, которая в течение 2015-2017 годов с использованием судов заграничного следования через закрытые пункты пропуска на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым незаконно переправила почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей», - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства основной организатор преступной деятельности в 2017 году уже понес наказание в виде лишения свободы.

Также в том году оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы совместно со следователями прокуратуры и отделом ГУ Нацполиции в АР Крым и г. Севастополь под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и г. Севастополь провели арест судна Bospor (флаг Молдовы), которое незаконно переправляло моряков через государственную границу.

Отмечается, что в отношении второго правонарушителя вчера завершился суд. Его осудили на 5 лет лишения свободы. По третьему, последнему фигуранту уголовного производства, следственные действия еще продолжаются.

Напомним: Организатора незаконной переправки моряков в Крым будут судить.