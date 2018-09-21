В оккупированном Армянске не разрешили митинг в марлевых повязках и отменили концерт
|07:07 12.10.2018
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|Крым
Запланированный на пятницу, 12 октября, митинг жителей Армянска в масках и марлевых повязках на фоне празднования дня города, не состоится.
Об этом в Тwitter сообщает блогер RoksolanaToday&Крым, передает Укринформ.
"Внимание, Армянск! Митинга не будет! Но на том же месте, чисто случайно проводит встречу с избирателями депутат горсовета Мохов", - говорится в сообщении.
Кроме митинга отменяют и концерт, организованный в честь дня города.
"Гала-концерт в Армянске, веселый и прекрасный, решили отменить. Говорят, потому что крымчане, свято веря "властям", что никакой катастрофы нет, в едином порыве отказались ехать. И детей не пустили. Ну и опасение, что зрителей без противогазов просто не будет", - отмечает блогер.
Как свидетельствует афиша, организаторы праздника были уверены, что "именно гала-концерт позволит опровергнуть противоречивую и ложную информацию о неблагоприятной экологической обстановке в Армянске".
Ранее информацию об инициативе жителей Армянска выйти на празднование дня города в марлевых повязках с целью привлечь внимание СМИ сообщил в соцсетях активист Михаил Батрак.
"Завтра, 12 октября, жители крымского города Армянск планируют выйти на празднование дня города в марлевых повязках для того, чтобы привлечь внимание СМИ и общественности к экологической проблеме в городе", - написал Батрак.
По его словам, один из инициаторов подобного мероприятия - Виктор Мохов, являющийся "депутатом городского совета" Армянска, сообщил, что экологическая ситуация в Армянске не улучшилась, что "в городе стоит вонь и трудно дышать, люди массово обращаются в больницу с различными аллергическими реакциями".
"В связи с этим, как пояснил Виктор Мохов, мы планируем провести день города в марлевых повязках для привлечения внимания к нашей проблеме", - сообщил активист.
О ненормальной экологической ситуации в Армянске, по его словам, свидетельствуют и комментарии местных жителей в социальных сетях, в которых люди жалуются, что в городе нечем дышать и врачи Армянска рекомендуют всем быть в масках и респираторах.
Как сообщалось, в ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошли выбросы неизвестного вещества. Через несколько дней в связи с тем, что концентрация вредных веществ в воздухе на севере Крыма превысила допустимую норму, "власти" распорядились вывезти из Армянска детей школьного и дошкольного возраста в крымские санатории. Позже завод "Крымский титан" был остановлен. 14 сентября в Армянске ввели режим чрезвычайной ситуации.
По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, завод "Крымский титан" несет экологическую угрозу и для Херсонской области. Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека передал информацию о выбросах вредных веществ в районе Армянска на севере оккупированного Россией Крыма в ООН, ОБСЕ, Всемирную организацию здравоохранения и Международный комитет Красного Креста.
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