Сотрудники оккупационных полиции и прокуратуры пришли к жительнице Армянска Екатерине Пивовар после того, как она призвала горожан собраться у администрации города из-за ситуации после выбросов на заводе «Крымский титан».

Об этом Пивовар рассказала корреспонденту Крым.Реалии, передают Новости Крыма.

Она объяснила, что силовики вручили предостережение о недопущении нарушения российского законодательства и сказали, что ей не нужно организовывать мероприятие.

При этом Пивовар говорит, что собирает не митинг. По ее словам, мамы с детьми подойдут к зданию горадминистрации и попросят власти пообщаться с ними.

«Просто сходка. В 15:30 собираем людей. Мы хотим подойти в администрацию города без записи, без всякого такого. Записаться нереально к мэру: запишут на два месяца вперед. Мне все равно сколько человек придет: 5, 10, 3, 2. Мы хотим, чтобы администрация нам ответила, сколько будет продолжаться... Два месяца прошло, и мы не знаем, чем нас травят», – сказала Пивовар.

Напомним: ''Кислотный карнавал'': в Армянске жители объявили бойкот оккупантам.