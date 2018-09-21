Оккупанты пришли к жительнице Армянска после ее призыва выйти к "властям" из-за выбросов

20:33 11.10.2018 0 комментариев Крым

Сотрудники оккупационных полиции и прокуратуры пришли к жительнице Армянска Екатерине Пивовар после того, как она призвала горожан собраться у администрации города из-за ситуации после выбросов на заводе «Крымский титан».

Об этом Пивовар рассказала корреспонденту Крым.Реалии, передают Новости Крыма.

Она объяснила, что силовики вручили предостережение о недопущении нарушения российского законодательства и сказали, что ей не нужно организовывать мероприятие.

При этом Пивовар говорит, что собирает не митинг. По ее словам, мамы с детьми подойдут к зданию горадминистрации и попросят власти пообщаться с ними.

«Просто сходка. В 15:30 собираем людей. Мы хотим подойти в администрацию города без записи, без всякого такого. Записаться нереально к мэру: запишут на два месяца вперед. Мне все равно сколько человек придет: 5, 10, 3, 2. Мы хотим, чтобы администрация нам ответила, сколько будет продолжаться... Два месяца прошло, и мы не знаем, чем нас травят», – сказала Пивовар.

Напомним: ''Кислотный карнавал'': в Армянске жители объявили бойкот оккупантам.



Ещё на эту тему:

14:42 11.10.2018
Причина регулярных химических выбросов в Армянске - техногенная авария на "Крымском титане"
13:47 11.10.2018
Стратегия развития крымских портов выразилась в мечте построить 7 яхтенных марин на четыре тыс. мест
12:53 11.10.2018
"Крымский Титан" может возобновить работу уже на этой неделе
10:23 11.10.2018
Резолюция ПАСЕ: Визиты правозащитных миссий Совета Европы в "серые зоны" не считаются признанием оккупационных режимов
08:37 11.10.2018
Жители Армянска вновь жалуются на испарения кислотонакопителя – оккупанты им не верят
07:37 11.10.2018
''Кислотный карнавал'': в Армянске жители объявили бойкот оккупантам
19:11 10.10.2018
Оккупанты "нарисовали" туристический "рекорд" в Крыму
16:29 10.10.2018
Вследствие оккупации Крыма Россией подозрения объявлены 467 лицам
16:02 10.10.2018
Прокуратура АРК расследует уголовное производство по факту строительства Керченского моста
15:35 10.10.2018
В Ростове-на-Дону пройдет предварительное слушание по делу о госизмене экс-офицера Черноморского флота РФ
08:08 10.10.2018
Россия переместила газовую буровую установку у берегов оккупированного Крыма
10:37 09.10.2018
500 предпринимателей оккупированного Севастополя все еще надеются найти справедливость у Путина
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
Все новости страны
Армения Армения
15:36 11.10.2018
Премьер-министр Армении назвал дату ухода в отставку
13:58 10.10.2018
США увеличат финансовую помощь Армении
14:56 05.10.2018
Армения будет производить часть технических средств для модернизации танков Т-72
12:30 04.10.2018
Президент Армении не подпишет препятствующий роспуску парламента законопроект, - СМИ
Все новости страны
Болгария Болгария
07:21 08.10.2018
В Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС
18:18 05.10.2018
Болгарская церковь отказалась от идеи РПЦ провести Всеправославный собор из-за украинской автокефалии
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
Все новости страны
Греция Греция
16:57 11.10.2018
Разведка США раскрыла Греции планы РФ по Македонии
14:15 11.10.2018
Авиакомпания Греции на три месяца приостановит полеты в Украину
11:47 11.10.2018
США похвалили Грецию за наказание РФ, Афины просят Пентагон развернуть еще три базы
20:48 08.10.2018
В Греции начали расследование о нецелевом использовании средств ЕС для беженцев
Все новости страны
Грузия Грузия
18:44 10.10.2018
Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии
10:50 10.10.2018
Евродепутаты похвалили Грузию за выполнение ассоциации с ЕС, Молдова – под критикой
12:26 09.10.2018
Грузинских чиновников не впустили в Израиль
19:29 08.10.2018
В Тбилиси состоялась инаугурационная сессия Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины
Все новости страны
Молдова Молдова
13:04 10.10.2018
Либеральная партия Молдовы поддержит включение «евроинтеграции» в Конституцию только вместе с «румынским языком»
15:08 09.10.2018
Тирасполь вооружается системами «Град» последнего поколения / Фото
13:47 09.10.2018
Демпартия Молдовы хочет включить в Конституцию понятие «евроинтеграция» и поправку о выборах судей народом
19:12 05.10.2018
В ходе пресс-конференции премьеры ГУАМ, сталкивающиеся с российской агрессией, выступили на разных языках / Видео
Все новости страны
Россия Россия
17:23 11.10.2018
Россия не вернется в ПАСЕ в 2019 году и не будет платить взносы
16:03 11.10.2018
В сенате США предложили выделить $1 миллиард на защиту ЕС от российских энергоресурсов
12:30 11.10.2018
Аварийный "Союз" приземлился в Казахстане
12:26 11.10.2018
При запуске ракеты "Союз" с космонавтами произошла авария
Все новости страны
Румыния Румыния
17:23 10.10.2018
Минобороны Румынии обвинило Россию в использовании Черного моря для демонстрации силы
09:03 08.10.2018
Румыны провалили "семейный" референдум
17:55 03.10.2018
РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза
08:58 03.10.2018
Румынская компания Civil Aviation Group приватизировала государственную авиакомпанию Молдовы
Все новости страны
Турция Турция
08:17 11.10.2018
Турция хочет перейти на расчеты в лирах со странами Африки
16:47 09.10.2018
Турция и США готовят совместное патрулирование в Сирии
09:44 09.10.2018
Турция требует доказательств, что исчезнувший журналист The Washington Post покинул саудовское консульство
16:59 08.10.2018
Турция запрашивает обыск в консульстве Саудовской Аравии из-за пропажи журналиста The Washington Post
Все новости страны
Украина Украина
20:33 11.10.2018
Оккупанты пришли к жительнице Армянска после ее призыва выйти к "властям" из-за выбросов
20:06 11.10.2018
ГПУ выдвинула Поклонской подозрение в незаконном аресте Сенцова
19:39 11.10.2018
Агрессивные действия России в Азовском море являются основанием для новых санкций против РФ со стороны ЕС
19:12 11.10.2018
Конструктори показали ракетний катер, який створять для ВМС України / Фото
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс