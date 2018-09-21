Оккупанты пришли к жительнице Армянска после ее призыва выйти к "властям" из-за выбросов
|20:33 11.10.2018
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|Крым
Сотрудники оккупационных полиции и прокуратуры пришли к жительнице Армянска Екатерине Пивовар после того, как она призвала горожан собраться у администрации города из-за ситуации после выбросов на заводе «Крымский титан».
Об этом Пивовар рассказала корреспонденту Крым.Реалии, передают Новости Крыма.
Она объяснила, что силовики вручили предостережение о недопущении нарушения российского законодательства и сказали, что ей не нужно организовывать мероприятие.
При этом Пивовар говорит, что собирает не митинг. По ее словам, мамы с детьми подойдут к зданию горадминистрации и попросят власти пообщаться с ними.
«Просто сходка. В 15:30 собираем людей. Мы хотим подойти в администрацию города без записи, без всякого такого. Записаться нереально к мэру: запишут на два месяца вперед. Мне все равно сколько человек придет: 5, 10, 3, 2. Мы хотим, чтобы администрация нам ответила, сколько будет продолжаться... Два месяца прошло, и мы не знаем, чем нас травят», – сказала Пивовар.
Напомним: ''Кислотный карнавал'': в Армянске жители объявили бойкот оккупантам.
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