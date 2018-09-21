ГПУ выдвинула Поклонской подозрение в незаконном аресте Сенцова

20:06 11.10.2018 0 комментариев Крым

Генпрокуратура сообщила бывшему так называемому прокурору Республики Крым Наталии Поклонской о подозрении в незаконном лишении свободы украинского режиссера Олега Сенцова и еще нескольких граждан Украины, а также в создании преступной организации.

Соответствующая информация обнародована на сайте ведомства, передает Укринформ.

"Генеральной прокуратурой Украины 10.10.2018 года составлено сообщение о подозрении в отношении так называемого прокурора Республики Крым Н.Поклонской согласно ч.3 ст.146(незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.1 ст.255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины и заместителя председателя Киевского районного суда г. Симферополя Автономной Республики Крым Д. (Дениса - ред.) Диденко - согласно ч.3 ст.146 УК Украины", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Там также сообщили, что в уголовном производстве по фактам незаконного лишения свободы граждан Украины Олега Сенцова, Александра Кольченко, Алексея Чирния и Геннадия Афанасьева собраны доказательства, "достаточные для сообщения о подозрении указанным лицам".

В сообщении речь идет том, что Поклонская организовала незаконное преследование граждан Украины, которые отстаивали суверенитет и территориальную целостность Украины, лично участвовала в судебном заседании и поддержала ходатайство об избрании мер пресечения в виде содержания под стражей Сенцову, Кольченко, Чирнию и Афанасьеву, а Диденко избрал эти меры пресечения.

В ведомстве подчеркивают, что согласно нормами ч.2 ст.9 закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их деятельность считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законом.

Кроме того, по данным ГПУ, Поклонская и Диденко совершили действия вопреки нормам международного права, в частности Устава ООН и Декларации Генеральной ассамблеи ООН.

В ГПУ подчеркивают, что продолжают в рамках уголовного дела в отношении Поклонской и Диденко собирать доказательства для сообщения подозрений всем другим лицам, причастным к незаконному лишению свободы и пыткам граждан Украины на временно оккупированных территориях.

Как сообщалось, 10 июня генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила Поклонской о подозрении в государственной измене и нарушении обычаев войны. 



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