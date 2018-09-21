Агрессивные действия России в Азовском море и наращивание ее военного присутствия в этом регионе являются основанием для новых санкций против РФ со стороны Европейского Союза.

Такое убеждение в четверг, 11 октября, выразила евродепутат от Германии Ребекка Хармс во время дискуссии в ходе заседания Комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны, сообщает корреспондент Укринформа.

«На это время европейская реакция на агрессию России в Азовском море не достаточна. Мне действительно хотелось бы знать, каким образом в Службе внешних действий и в НАТО идет обсуждение этого вопроса и путей реагирования. Безусловно, все это является поводом для новых санкций. Если такие действия России не будут иметь никаких последствий, то как мы можем в дальнейшем останавливать ее агрессию и агрессивную тактику», - отметила европейский политик.

Она также высказалась за более четкую позицию Запада на решение Верховной Рады Украины о внесении изменений в Конституцию и открытии перспективы членства Украины в НАТО.

«Эти вопросы являются взаимосвязанными и нуждаются в ответе как НАТО, так и ЕС», - добавила Хармс.

Напомним: Азовское море становится серой зоной между оккупированными Донбассом и Крымом.