Конструктори показали ракетний катер, який створять для ВМС України / Фото
|19:12 11.10.2018
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|Украина
ЗАТ "Завод кузня на Рибальському" розробляє проект нового швидкохідного ракетного катера під шифром "Лань", який будуватимуть для потреб Військово-морських сил України з українським озброєнням.
Кореспонденту Українського мілітарного порталу, що побував на стенді ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському» під час Міжнародної спеціалізованої виставки засобів захисту, озброєння, військової та спеціальної техніки, технологій і товарів подвійного використання «Зброя та безпека 2018» вдалось дізнатись деякі нові деталі стосовно ракетного катеру, що проектується цим підприємством для Військово-морських Сил Збройних Сил України.
Найголовніше питання, що цікавило – це проект нового швидкохідного ракетного катеру «Веспа» представленого у Азербайджані на міжнародній виставці оборонної промисловості ADEX-2018 чи має він відношення до проектування ракетного катеру для ВМС ЗС України.
Головний конструктор ПрАТ «Завод кузня на Рибальському» Сергій Білозубенко розказав, що з деякими дрібними відмінностями цей проект під шифром «Лань» будуть будувати для потреб Військово-морських сил України.
Озброєння буде вітчизняного виробництва. Зокрема проектом передбачено встановлення:
Протикорабельні ракети: 8 ПКР Нептун (Укр)
ЗРК: Арбалет-К (Укр)
Переносний ЗРК: 16 x Ігла
Артилерійська установка: 76-мм АК-176
Артилерійська установка: 2 х АК-630М
Кулемети: 2 x 12,7-мм
Радар: Morena Delta-3D
Система керування вогнем: Protazan-K, Spys-K
Нагадаємо, що протикорабельна ракета Нептун розробляється Конструкторським бюро “Луч” у кооперації з іншими вітчизняними підприємствами оборонно-промислового комплексу та нещодавно успішно пройшла один з етапів випробувань які проводились на півдні Одеської області.
Закласти перший корпус цього катеру планують до кінця цього року.
Нагадаємо, що у 2016 році в інтерв’ю для Ольги Решетилової командуючий ВМС України Ігор Воронченко розказав, що “Лань” буде будуватися на київському суднобудівному підприємстві “Кузня на Рибальському”. Та якщо дозволятимуть потужності – то ще й на суднобудівному “Миколаївському суднобудівному заводі” (колишнє підприємство “Завод ім. 61 комунара”).
Основні характеристики:
Водотоннажність стандартна: 550 тонн
Водотоннажність повна: 640 тонн
Довжина найбільша: 64,46 метрів
Ширина найбільша: 9,6 метрів
Осадка: 3,65 метрів
Максимальна швидкість: 40 вузлів
Економічна швидкість: 16 вузлів
Дальність плавання на економічній швидкості: 2300 миль
Екіпаж: 38 (+6) осіб
Автономність: 10 діб на 38 осіб
Матеріал корпусу: Суднобудівна сталь
Матеріал надбудови: Алюмінієвий сплав
Ракетний катер призначений для патрулювання, здійснення конвоювання та у разі потреби знищення бойових кораблів, транспортів і десантних засобів противника як самостійно, так і у взаємодії з ударними силами флоту.
Проект ракетного катеру для ВМС ЗС України Фото: Український мілітарний портал
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