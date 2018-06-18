Конструктори показали ракетний катер, який створять для ВМС України / Фото

19:12 11.10.2018 0 комментариев Украина

ЗАТ "Завод кузня на Рибальському" розробляє проект нового швидкохідного ракетного катера під шифром "Лань", який будуватимуть для потреб Військово-морських сил України з українським озброєнням.

Кореспонденту Українського мілітарного порталу, що побував на стенді ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському» під час Міжнародної спеціалізованої виставки засобів захисту, озброєння, військової та спеціальної техніки, технологій і товарів подвійного використання «Зброя та безпека 2018» вдалось дізнатись деякі нові деталі стосовно ракетного катеру, що проектується цим підприємством для Військово-морських Сил Збройних Сил України.

Найголовніше питання, що цікавило – це проект нового швидкохідного ракетного катеру «Веспа» представленого у Азербайджані на міжнародній виставці оборонної промисловості ADEX-2018 чи має він відношення до проектування ракетного катеру для ВМС ЗС України.

Головний конструктор ПрАТ «Завод кузня на Рибальському» Сергій Білозубенко розказав, що з деякими дрібними відмінностями цей проект під шифром «Лань» будуть будувати для потреб Військово-морських сил України.

Озброєння буде вітчизняного виробництва. Зокрема проектом передбачено встановлення:

Протикорабельні ракети: 8 ПКР Нептун (Укр)

ЗРК: Арбалет-К (Укр)

Переносний ЗРК: 16 x Ігла

Артилерійська установка: 76-мм АК-176

Артилерійська установка: 2 х АК-630М

Кулемети: 2 x 12,7-мм

Радар: Morena Delta-3D

Система керування вогнем: Protazan-K, Spys-K

Нагадаємо, що протикорабельна ракета Нептун розробляється Конструкторським бюро “Луч” у кооперації з іншими вітчизняними підприємствами оборонно-промислового комплексу та нещодавно успішно пройшла один з етапів випробувань які проводились на півдні Одеської області.

Закласти перший корпус цього катеру планують до кінця цього року.

Нагадаємо, що у 2016 році в інтерв’ю для Ольги Решетилової командуючий ВМС України Ігор Воронченко розказав, що “Лань” буде будуватися на київському суднобудівному підприємстві “Кузня на Рибальському”. Та якщо дозволятимуть потужності – то ще й на суднобудівному “Миколаївському суднобудівному заводі” (колишнє підприємство “Завод ім. 61 комунара”).

Основні характеристики:

Водотоннажність стандартна: 550 тонн

Водотоннажність повна: 640 тонн

Довжина найбільша: 64,46 метрів

Ширина найбільша: 9,6 метрів

Осадка: 3,65 метрів

Максимальна швидкість: 40 вузлів

Економічна швидкість: 16 вузлів

Дальність плавання на економічній швидкості: 2300 миль

Екіпаж: 38 (+6) осіб

Автономність: 10 діб на 38 осіб

Матеріал корпусу: Суднобудівна сталь

Матеріал надбудови: Алюмінієвий сплав

Ракетний катер призначений для патрулювання, здійснення конвоювання та у разі потреби знищення бойових кораблів, транспортів і десантних засобів противника як самостійно, так і у взаємодії з ударними силами флоту.

Проект ракетного катеру для ВМС ЗС України Фото: Український мілітарний портал



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