Киев предлагает ЕС расширить санкции против России за Керченский мост

18:45 11.10.2018 0 комментариев Крым

Действия РФ в акватории Азовского моря, блокировки и незаконные проверки коммерческих судов и сам факт строительства через этот пролив моста создают очень опасную ситуацию для европейской безопасности в целом.

Поэтому Украина ожидает более решительных и конкретных действий от Европейского Союза в сдерживании страны-агрессора, заявил в четверг, 11 октября, во время слушаний в рамках Комитета по безопасности и обороны Европарламента заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев, сообщает Укринформ.

"После введения в действие моста через Керченский пролив с 29 апреля Россия начала блокировать коммерческие суда на их пути в порт Бердянск. Сейчас задержаны более 200 судов, и большинство из этих судов шли под европейским флагом. Ситуация очень опасная, ведь в регионе Российская Федерация продолжает военную эскалацию и планирует построить военно-морскую базу в Азовском море, перебазировав часть своего флота с Каспия", - сказал Елисеев.

Он выразил убеждение, что ответ со стороны Европейского Союза на незаконное строительство моста через Керченский пролив был слабым и недостаточным. Санкции были введены только против шести компаний, которые участвовали в его строительстве. В то же время такие санкции, по убеждению представителя Администрации  Президента Украины, должны распространяться также на те компании и экономические субъекты РФ, которые пользуются этим мостом.   "Агрессивными действиями в районе Азовского моря Россия стремится установить тотальный контроль над этим регионом и над всем регионом Черного моря. Такими действиями РФ пытается  дестабилизировать восточный фланг ЕС. Поэтому мы призываем Евросоюз и страны НАТО принять в отношении России дополнительные санкции за ее действия именно в Азовском море", - добавил Елисеев.

Он отметил, что такими действиями Россия испытывает новую тактику военно-морских действий, в частности, для того чтобы в дальнейшем применять ее в других регионах, в частности, в Балтийском море и в Средиземноморье. Об этом свидетельствует, в частности, повышение военно-морской активности России в этих регионах, проведение масштабных учений, пуски ракет и осуществление провокативных действий на границах европейских стран. 

"Мы надеемся на то, что ЕС приостановит любое технологическое и военное сотрудничество с Россией, чтобы не позволить ей осуществлять дооборудование и модернизацию военных кораблей. В то же время, мы рассчитываем на помощь европейских партнеров в усилении оборонных возможностей Украины и в модернизации Украинского флота", - сказал заместитель главы Администрации Президента Украины. 



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