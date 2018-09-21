Джемилев предлагает ПАСЕ расследовать размещение Россией ядерного оружия в оккупированном Крыму
|18:18 11.10.2018
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|Крым
В Парламентской ассамблее Совета Европы предложено создать комиссию по расследованию возможного размещения Россией ядерных боеприпасов на территории оккупированного Крыма.
С такой инициативой выступил народный депутат Украины, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Страсбурге.
"С первых дней оккупации Крыма Россия начала восстанавливать военную базу, которая была закрыта в 1994 году после подписания Будапештского меморандума. Насколько мы владеем информацией, уже в августе 2016 года там появилось несколько ядерных боеголовок. Поэтому я предложил создать комиссию для инспекции ситуации в районе этой военной базы", - заявил народный депутат.
Далее, по убеждению Джемилева, в отношении России должны быть применены дополнительные санкции.
Он подчеркнул, что такие действия России представляют опасность не только для Европы, но и всего мира.
Джемилев также добавил, что Россия в Крыму совершает военное преступление, заселяя оккупированную территорию полуострова своими гражданами и вытесняя оттуда коренное население.
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