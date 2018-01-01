Вселенский патриархат признал незаконной аннексию Москвой Киевской митрополии

16:29 11.10.2018 0 комментариев Украина

Синод Вселенского патриархата признал незаконной аннексию Москвой Киевской митрополии в 1686 году.

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, ссылаясь на информированные источники, а также написало греческое издание orthodoxia.info со ссылкой на источники во Вселенском патриархате, передает Укринформ.

«Хорошие новости из Синода. Из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решениях Синода Вселенского патриархата. Первое - об удовлетворении апелляции патриарха Филарета. Второе - о признании незаконной аннексии Киевской митрополии в 1686 г.”, - написал архиепископ Зоря.



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