Синод Вселенского патриархата признал незаконной аннексию Москвой Киевской митрополии в 1686 году.

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, ссылаясь на информированные источники, а также написало греческое издание orthodoxia.info со ссылкой на источники во Вселенском патриархате, передает Укринформ.

«Хорошие новости из Синода. Из нескольких источников поступила информация о двух ожидаемых решениях Синода Вселенского патриархата. Первое - об удовлетворении апелляции патриарха Филарета. Второе - о признании незаконной аннексии Киевской митрополии в 1686 г.”, - написал архиепископ Зоря.