Россия не вернется в ПАСЕ в 2019 году и не будет платить взносы
|17:23 11.10.2018
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|Россия
Россия не намерена возвращаться в январе в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Заявил генсек ПАСЕ Турбьерн Ягланд в четверг, 11 октября, сообщает Интерфакс.
"Мне было сказано, что Россия не вернется в январе в парламентскую ассамблею Совета Европы. Они не будут платить за весь год", - сказал Ягланд, отвечая на вопросы членов ПАСЕ.
"Нам нужно верстать бюджет, который примет во внимание этот факт", - отметил генсек Совета Европы.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что России уже не стоит держаться за членство в Совете Европы.
Так он отреагировал на высказывания Турбьерна Ягланда, который в ходе осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге заявил, что если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы до июня 2019 года, комитет министров организации "не только может, но и будет обязан" исключить ее из списка стран-членов.
10 октября "Коммерсантъ" сообщил об исключении России из Совета Европы из-за невыплаты взносов с июня 2017 года.
Дефицит бюджета ПАСЕ составляет 18 млн евро.
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