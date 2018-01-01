Американская разведка перехватывала июньские переписки и телефонные звонки экс-депутата Госдумы РФ, греческого бизнесмена Ивана Саввиди, из которых стало известно о его планах заплатить протестующим и футбольным фанатам за препятствование соглашению об изменении имени Македонии.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Европейская правда.

Перехваты показали, что Саввиди работал российским посредником в планах подорвать соглашение и последующее присоединение Македонии к НАТО, говорится в материале.

"В ответ на это американские чиновники сделали чрезвычайно агрессивный шаг: они передали перехваты правительству премьер-министра Алексиса Ципраса", - отмечается в статье.

Греция решила выслать двух российских дипломатов по обвинению в предоставлении средств протестным группам.

Премьер Македонии Зоран Заев заявил, что Саввиди финансирует подготовку провокаций в Македонии перед референдумом, а также кампанию дезинформации в СМИ и соцсетях, направленную против изменения названия страны.

Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщал, что его репортерам в Македонии стали доступны документы Министерства внутренних дел Македонии, согласно которым Саввиди якобы заплатил около 300 000 евро македонским противникам сделки.

Саввиди опроверг информацию о причастности к финансированию антинатовских протестов в Македонии.