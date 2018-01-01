Разведка США раскрыла Греции планы РФ по Македонии
|16:57 11.10.2018
|0 комментариев
|Греция
Американская разведка перехватывала июньские переписки и телефонные звонки экс-депутата Госдумы РФ, греческого бизнесмена Ивана Саввиди, из которых стало известно о его планах заплатить протестующим и футбольным фанатам за препятствование соглашению об изменении имени Македонии.
Об этом пишет The New York Times, сообщает Европейская правда.
Перехваты показали, что Саввиди работал российским посредником в планах подорвать соглашение и последующее присоединение Македонии к НАТО, говорится в материале.
"В ответ на это американские чиновники сделали чрезвычайно агрессивный шаг: они передали перехваты правительству премьер-министра Алексиса Ципраса", - отмечается в статье.
Греция решила выслать двух российских дипломатов по обвинению в предоставлении средств протестным группам.
Премьер Македонии Зоран Заев заявил, что Саввиди финансирует подготовку провокаций в Македонии перед референдумом, а также кампанию дезинформации в СМИ и соцсетях, направленную против изменения названия страны.
Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщал, что его репортерам в Македонии стали доступны документы Министерства внутренних дел Македонии, согласно которым Саввиди якобы заплатил около 300 000 евро македонским противникам сделки.
Саввиди опроверг информацию о причастности к финансированию антинатовских протестов в Македонии.
Ещё на эту тему:
США похвалили Грецию за наказание РФ, Афины просят Пентагон развернуть еще три базы
Греция получит модернизированные истребители F-16
Ципрас и Трамп сегодня вечером встретятся в Вашингтоне
Греция считает целесообразным продлить на 10 лет соглашение с США по американской военной базе в Суде на Крите
Источник рассказал о планах Греции и США по военной базе на Крите
Усиление военного присутствия США в Греции
Обама обещает заступиться за Грецию перед кредиторами
Барак Обама начинает двухдневный визит в Грецию
СМИ: Обама потребует от Греции закрыть порты для российских кораблей
Американский президент посетит Грецию 15-16 ноября