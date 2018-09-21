Украина создала группировку войск, готовых к отражению агрессии с востока, Крыма, Приднестровья и севера

17:50 11.10.2018 0 комментариев Крым

Украина создала группировку войск, готовых к отражению агрессии с востока, Крыма, Приднестровья и севера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Петр Порошенко сказал во время встречи с командирами бригад Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы в Хмельницкой области.

Он отметил, что «благодаря воле украинского народа мы остановили агрессора».

По словам Порошенко, украинская армия восстановила боеспособность, приобрела боевой опыт, нарастила оперативные возможности, улучшила техническое оснащение.

«Сформированы 39 боевых бригад, ряд воинских частей оперативного, тылового и технического обеспечения», - добавил глава государства.

По его словам, войска надо держать наготове. «На потенциально угрожающих направлениях мы создали группировку сил, которые готовы к отражению агрессии не только с востока, а в том числе и с Крымского направления, в том числе и из Приднестровья, в том числе и с севера», - подчеркнул глава государства.

Порошенко отметил также увеличение авиационного парка, боевого состава зенитных ракетных войск. «Это позволило усилить противовоздушную оборону», - добавил он.

Напоним: На Азовском море планируют создать базу ВМС до конца года.



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