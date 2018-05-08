Премьер-министр Армении назвал дату ухода в отставку
|15:36 11.10.2018
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|Армения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о том, что он уйдет в отставку 15 октября или ранее, проложив путь к парламентским выборам.
Об этом Никол Пашинян заявил в интервью France24, сообщает УНИАН.
Он отметил, что выборы нового состава парламента пройдут в первой половине декабря.
"Досрочные выборы должны быть проведены около 9 или 10 декабря, плюс-минус один день.Это будет в тот период времени, поэтому я должен буду подать в отставку до 16 октября", - рассказал Пашинян.
Как сообщалось, 8 мая Пашинян был избран премьер-министром Армении.
Его кандидатуру поддержали 59 депутатов парламента. Назначение лидера оппозиции Пашиняна произошло после протестов в Ереване и ряде других городов Армении которые продолжались с 13 апреля. Протесты начались незадолго до назначения премьер-министром Сержа Сарґсяна, который был президентом Армении 10 лет. Перед окончанием полномочий Сарґсяна конституция Армении была изменена, страна стала парламентской республикой, реальная власть перешла в руки главы правительства.
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