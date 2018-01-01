Украинскую яхту с нелегальными мигрантами на борту задержали в Средиземном море при содействии пограничников Украины.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Как установили оперативные сотрудники ГПСУ, за последние два года для осуществления переправки нелегальных мигрантов морским путем были завербованы не менее 12 граждан Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, разоблачена группировка из числа граждан Ирака, Сирии, Турции, Италии и Греции. Преступники привлекали к незаконной деятельности за рубежом украинцев. Наши соотечественники выступали в роли исполнителей переправки нелегальных мигрантов из Турции в Грецию и Италию морским путем маломерными яхтами. Известно о по меньшей мере 12 гражданах Украины, жителях Полтавской, Одесской и Донецкой областей.

Учитывая существенный вред национальным интересам Украины, а также заинтересованность ЕС в ликвидации трансграничной преступной группы, в конце 2017 года Госпогранслужба начала свое сотрудничество с Европейским полицейским управлением (Европол), чтобы эффективно противодействовать преступной деятельности, указали в ведомстве.

"В результате принятых совместных мероприятий в Средиземном море в Каламакском морском регионе Палиовуна правоохранительные органы Греции задержали украинскую яхту. Ею перевозили 57 мигрантов. Члены экипажа судна - 3 наших соотечественника", - сообщили в ГПСУ.

На следующий день в аэропорту Афин правоохранители задержали одного из участников преступной организации, который в течение 2017-2018 годов, в том числе в последнем случае, передавал завербованных граждан Украины за границу, где их в дальнейшем втягивали в указанную противоправную деятельность.

Отмечается, что в этой преступной схеме граждане Украины, которые осуществляли непосредственно переправку незаконных мигрантов в страны ЕС, с точки зрения украинского законодательства выступают в роли пострадавших от преступной деятельности. Их вербовали и отправляли за границу для вовлечения в последующие преступления. В большинстве случаев для побуждения украинцев к совершению противоправной деятельности применялись мошеннические методы убеждения, им не сообщалась настоящая цель перевозки лиц на прогулочных яхтах и ​​в 100% случаев не сообщались негативные последствия в случае их задержания правоохранительными органами, добавили в ведомстве.