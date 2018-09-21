Причина регулярных химических выбросов в Армянске - техногенная авария на "Крымском титане"
|14:42 11.10.2018
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|Крым
Химические выбросы в оккупированном Армянске происходят с определенной регулярностью, поскольку последствия техногенной аварии на заводе «Крымский титан» не ликвидированы.
Об этом Грымчак сказал в эфире телеканала «Прямой», передает УНИАН.
«Наше министерство еще в начале прошлого месяца сделало заявление о том, что мы должны понимать, что это была техногенная катастрофа или авария на самом заводе. Почему она произошла, мы не можем установить, потому что мы не имеем доступа к оккупированной территории. Не только мы, но и международные наблюдатели», - сказал он.
По словам Грымчака, химические выбросы на заводе «Крымский титан» происходят с определенной регулярностью.
«То, что выбросы идут с какой регулярностью, в очередной раз подтверждает, что там, скорее всего, произошла авария, и поэтому, я считаю, что сегодня ситуация там такая и осталась, она, по сути, не улучшилась», - отметил заместитель министра.
Он подчеркнул, что ответственность за это должна нести нынешняя оккупационная администрация на полуострове.
«Судя по всему, все равно какие-то технологические процессы на этом заводе происходят», - отметил Грымчак.
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