Химические выбросы в оккупированном Армянске происходят с определенной регулярностью, поскольку последствия техногенной аварии на заводе «Крымский титан» не ликвидированы.

Об этом Грымчак сказал в эфире телеканала «Прямой», передает УНИАН.

«Наше министерство еще в начале прошлого месяца сделало заявление о том, что мы должны понимать, что это была техногенная катастрофа или авария на самом заводе. Почему она произошла, мы не можем установить, потому что мы не имеем доступа к оккупированной территории. Не только мы, но и международные наблюдатели», - сказал он.

По словам Грымчака, химические выбросы на заводе «Крымский титан» происходят с определенной регулярностью.

«То, что выбросы идут с какой регулярностью, в очередной раз подтверждает, что там, скорее всего, произошла авария, и поэтому, я считаю, что сегодня ситуация там такая и осталась, она, по сути, не улучшилась», - отметил заместитель министра.

Он подчеркнул, что ответственность за это должна нести нынешняя оккупационная администрация на полуострове.

«Судя по всему, все равно какие-то технологические процессы на этом заводе происходят», - отметил Грымчак.



