Авиакомпания Греции на три месяца приостановит полеты в Украину
|14:15 11.10.2018
|0 комментариев
|Греция
Крупнейшая авиакомпания Греции Aegean Airlines в начале 2019 года на три месяца приостановит регулярные полеты в Украину.
Согласно информации из системы бронирования авиаперевозчика, регулярные рейсы по единственному маршруту авиакомпании в Украину Киев-Афины не будут выполняться в период с 10 января по 6 апреля 2019 года, сообщает avianews.com, передает УНИАН.
Стоит отметить, что традиционно в зимний период туристический сезон в Греции идет на спад.
В дальнейшем Aegean Airlines возобновит полеты по данному маршруту с текущей частотой два раза в неделю.
Aegean Airlines вышла на линию Киев-Афины в 2013 году. Изначально полеты выполнялись в аэропорт Жуляны, но с марта 2016 года авиакомпания перешла в Борисполь.
Ещё на эту тему:
11:26 30.05.2018
Из аэропорта Львов возобновлены рейсы в Грецию авиакомпании Ellinair
Из аэропорта Львов возобновлены рейсы в Грецию авиакомпании Ellinair
10:26 04.05.2018
В конце мая из Львова стартуют сезонные рейсы Ellinair в Грецию
В конце мая из Львова стартуют сезонные рейсы Ellinair в Грецию