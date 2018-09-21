В проекте предлагается создать 7 яхтенных марин на 3850 мест в Ялте, Евпатории, Коктебеле, Феодосии и две — в Керчи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "минэкономразвития" оккупированного Крыма, передают Примечания.

Проект планируется реализовать в несколько этапов за счет средств частных инвесторов и федерального бюджета. По мнению разработчиков проекта, развитие яхтинга привлечет большее число туристов.

Помимо яхтинга, межведомственная команда предлагает активно развивать экстремальные виды спорта и создавать горно-спортивные и водно-спортивные центры.

Кроме того, для подготовки кадров необходимо, чтобы на аннексированном полуострове заработали минимум семь специализированных учебных центров.

Отмечается, что реализация проекта даст региону не менее полутора тысяч рабочих мест.

В то же время авторы проекта отметили существующие в регионе барьеры.

Это в том числе визовый и пограничный режимы, санкции, недостаток или отсутствие инфраструктуры, нехватка квалифицированных кадров и несовершенство законодательной базы.

Так называемый "заместитель председателя" оккупационного правительства Крыма Виталий Нахлупин отметил, что проект полностью соответствует стратегии развития крымских портов.