Стратегия развития крымских портов выразилась в мечте построить 7 яхтенных марин на четыре тыс. мест
|13:47 11.10.2018
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|Крым
В проекте предлагается создать 7 яхтенных марин на 3850 мест в Ялте, Евпатории, Коктебеле, Феодосии и две — в Керчи.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы "минэкономразвития" оккупированного Крыма, передают Примечания.
Проект планируется реализовать в несколько этапов за счет средств частных инвесторов и федерального бюджета. По мнению разработчиков проекта, развитие яхтинга привлечет большее число туристов.
Помимо яхтинга, межведомственная команда предлагает активно развивать экстремальные виды спорта и создавать горно-спортивные и водно-спортивные центры.
Кроме того, для подготовки кадров необходимо, чтобы на аннексированном полуострове заработали минимум семь специализированных учебных центров.
Отмечается, что реализация проекта даст региону не менее полутора тысяч рабочих мест.
В то же время авторы проекта отметили существующие в регионе барьеры.
Это в том числе визовый и пограничный режимы, санкции, недостаток или отсутствие инфраструктуры, нехватка квалифицированных кадров и несовершенство законодательной базы.
Так называемый "заместитель председателя" оккупационного правительства Крыма Виталий Нахлупин отметил, что проект полностью соответствует стратегии развития крымских портов.
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