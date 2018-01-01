Американский самолет провел разведку вблизи оккупированного Крыма
|13:20 11.10.2018
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Стратегический разведывательный самолет ВВС США R-135V в среду, 10 октября, совершил очередной полет вблизи оккупированного Крыма и побережья Краснодарского края.
Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, сообщает Интерфакс.
По их сведениям, американский разведчик с бортовым номером 64-14841, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение не менее трех часов курсировал вдоль морских границ оккупированного Крыма и Краснодарского Края.
Маршрут его полета после вылета с авиабазы в Италии проходил в небе над Грецией и Болгарией.
Как сообщалось ранее, 8 октября сразу два американских военных самолета осуществляли разведывательные полеты вблизи Черноморского побережья России.
В разведоперации у черноморских берегов выполняли задание стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk, который курсировал от западной оконечности оккупированного Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, мимо Керченского пролива и вдоль всего побережья Краснодарского края вплоть до Сочи, а также патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.
В ходе выполнения полетов они приближались к российским берегам на расстояние от 32 до 40 км.
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