Аварийный "Союз" приземлился в Казахстане

12:30 11.10.2018 0 комментариев Россия

Спускаемый аппарат корабля "Союз" с космонавтом и астронавтом на борту приземлился в Казахстане.

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в органах воздушного поиска и спасения.

"Есть посадка", - сказал источник.

По данным собеседника агентства, спускаемый аппарат корабля "Союз МС-10" приземлился в 20-25 км от города Жезказган в Казахстане, экипаж травм не получил. "В медпомощи не нуждаются", - сказал источник. Он сообщил, что самолет Ан-12 десантирует спасательную группу к месту посадки, в течение получаса подлетят вертолеты.

Четыре вертолета Ми-8 Центрального военного округа со спасателями и медиками на борту взлетели с аэродромов Жезказгана, Байконура и Караганды для поиска экипажа "Союз МС-10", сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Ранее в четверг источник на Байконуре сообщил "Интерфаксу", что при запуске корабля "Союз МС-10" к МКС произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. По его данным, авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. "Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют", - сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что экипаж жив, с ним есть связь.

Как передавал корреспондент "Интерфакса", ракета "Союз" стартовала с "Гагаринского старта" Байконура утром 11 октября. В составе экспедиции, которая должна была отправиться на МКС, - космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг. Третье место на корабле занял контейнер с грузом.

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