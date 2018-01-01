При запуске ракеты "Союз" с космонавтами произошла авария
|12:26 11.10.2018
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|Россия
Аварийное отключение двигателей второй ступени произошло при запуске корабля "Союз МС-10" к МКС.
Об этом сообщил "Интерфаксу" источник на Байконуре.
"Произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Экипаж жив и аварийно приземляется в Казахстане", - сказал источник.
По его данным, авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. "Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют", - сказал источник.
Спасатели следят за спуском капсулы с космонавтом и астронавтом после аварийной ситуации, сообщил собеседник агентства. "Наблюдаем парашют со спускаемым аппаратом. Экипаж более перегрузок не испытывает", - сказал источник, добавив, что с экипажем есть связь.
Ранее в четверг сообщалось, что международная экспедиция на российском пилотируемом корабле "Союз МС-10" отправилась с космодрома Байконур на МКС.
Как передавал корреспондент "Интерфакса", ракета стартовала с "Гагаринского старта" Байконура утром 11 октября. В составе экипажа космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг, третье место на корабле занял контейнер с грузом.
Ранее специалисты РКК "Энергия" успешно выполнили технологические операции по общей сборке ракетно-космического комплекса: головной блок с кораблем был пристыкован к третьей ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе ракет-носителей.
Запуск был посвящен столетию со дня образования Завода экспериментального машиностроения РКК "Энергия", который изготовил корабль.
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