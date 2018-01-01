При запуске ракеты "Союз" с космонавтами произошла авария

12:26 11.10.2018 0 комментариев Россия

Аварийное отключение двигателей второй ступени произошло при запуске корабля "Союз МС-10" к МКС.

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник на Байконуре.

"Произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Экипаж жив и аварийно приземляется в Казахстане", - сказал источник.

По его данным, авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. "Затем сработал аварийный маяк, корабль разделился на отсеки и выпустил парашют", - сказал источник.

Спасатели следят за спуском капсулы с космонавтом и астронавтом после аварийной ситуации, сообщил собеседник агентства. "Наблюдаем парашют со спускаемым аппаратом. Экипаж более перегрузок не испытывает", - сказал источник, добавив, что с экипажем есть связь.

Ранее в четверг сообщалось, что международная экспедиция на российском пилотируемом корабле "Союз МС-10" отправилась с космодрома Байконур на МКС.

Как передавал корреспондент "Интерфакса", ракета стартовала с "Гагаринского старта" Байконура утром 11 октября. В составе экипажа космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг, третье место на корабле занял контейнер с грузом.

Ранее специалисты РКК "Энергия" успешно выполнили технологические операции по общей сборке ракетно-космического комплекса: головной блок с кораблем был пристыкован к третьей ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе ракет-носителей.

Запуск был посвящен столетию со дня образования Завода экспериментального машиностроения РКК "Энергия", который изготовил корабль.



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