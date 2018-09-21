"Крымский Титан" может возобновить работу уже на этой неделе

12:53 11.10.2018 0 комментариев Крым


Информационное агентство оккупационного правительства «Крыминформ» со ссылкой на неназванный источник в "горсовете" Армянска, опроверг новые химические выбросы, о которых сообщали 10октября жители Армянска и российские правозащитники.

Однако "власти" Армянска считают, что информацию о новых выбросах распространяют украинские СМИ, пишут Примечания.

«По официальным данным, у нас содержание в норме. Все замеры как делались, так и продолжают проводиться эти мероприятия», – сообщил «Крыминформу» собеседник.

Он сказал, что обстановка в городе стабильная, новых проявлений каких-либо выбросов на открытых поверхностях нет, в воздухе примеси тоже не ощущается. «Я думаю, что если бы что-то произошло, то моментально это оказалось бы в социальных сетях», – считает он.

Напомним, 10 октября в соцсетях появилась информация о новых выбросах в Армянске. Посты об очередном ухудшении можно найти не только в местных пабликах, но и на личных страницах российских правозащитников. Выбросов, о которых после отмены ЧС официальные структуры молчат, было несколько. Последний произошел сегодня, 10 октября, ночью, говорят местные жители.

«В Армянске (Крым) - экологическая катастрофа, – сообщила поздно вечером 10 октября у себя в Facebook правозащитница Ксения Бабич. – Снова выброс, снова люди в ожогах и дети. Жители очень переживают, что много вранья, провокаторов, которые говорят, что «все решается и все хорошо».

По словам Ксении, к ней обратилась местная жительница Екатерина Пивовар, которая и сообщила о новом ЧП.  Пивовар подтвердила, что очередной выброс произошел сегодня. Жительница заявила, что в городе вновь трудно дышать, а после 15-минутной прогулки у ее ребенка на теле появилась сыпь, отекли глаза, стал мучать удушающий кашель. В итоге малышу пришлось вызывать скорую помощь.

В то же время завод "Крымский Титан" может возобновить работу уже на этой неделе. Источники сообщают, что вопрос решен и предприятие заработает в пятницу, 12 октября, — на сегодня уже разблокированы трубы предприятия и сливы в кислотонакопитель.

По словам "замминистра" экологии оккупированного Крыма Натальи Сологуб, 12 октября — дата пока предположительная, все будет зависеть от того, насколько быстро будет получено согласование Москвы.



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