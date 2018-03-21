Средства будут направлены на правовую помощь, медицинские и социальные услуги.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений к приложению №2 к закону Украины «О государственном бюджете Украины на 2018 год». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает QHA.

Так, согласно закону, государство будет выплачивать компенсации семьям украинских политзаключенных, а также украинских военных, незаконно задержанных вооруженными формированиями на Донбассе.

При этом, изменяется также название бюджетной программы на новую редакцию: «Мероприятия по защите и обеспечению прав и интересов, социальной реабилитации лиц, лишенных личной свободы незаконными вооруженными формированиями, оккупационной администрацией и/или органами власти Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины и территории Российской Федерации в связи с общественной или политической деятельностью указанных лиц, а также поддержки указанных лиц и членов их семей, в том числе возмещение потерь, связанных с их посещением, предоставление таким лицам и членам их семей правовой помощи, медицинских и социальных услуг, выплату государственных стипендий имени Левка Лукьяненко».

В пресс-службе отметили, что такие изменения в законе позволят расширить направления использования средств из госбюджета на реабилитацию и соцпомощь семьям политузников и незаконно удерживаемых в ОРДЛО военных.

Напомним, в конце сентября Верховная Рада поддержала законопроект, который позволяет предоставлять соцпомощь политзаключенным и их семьям.

Ранее автор законопроекта, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что на 2018 год выделили 96 миллионов гривен для выплат семьям политузников. Однако до подписания этого закона президентом, Кабинет министров не мог использовать средства, поскольку, по словам Геращенко, «там была некорректно прописана эта строка в бюджете».

Напомним, 31 июля министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш сообщил, что семьи узников Кремля получат компенсационные выплаты от правительства. По его словам, это должно было произойти в августе.

Напомним: Политзаключенные и пленные не могут получить более $3 млн на правовую помощь из-за Минфина.