Подписан закон о выплатах компенсаций семьям политзаключенных

12:12 11.10.2018 0 комментариев Украина

Средства будут направлены на правовую помощь, медицинские и социальные услуги.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений к приложению №2 к закону Украины «О государственном бюджете Украины на 2018 год». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, передает QHA.

Так, согласно закону, государство будет выплачивать компенсации семьям украинских политзаключенных, а также украинских военных, незаконно задержанных вооруженными формированиями на Донбассе.

При этом, изменяется также название бюджетной программы на новую редакцию: «Мероприятия по защите и обеспечению прав и интересов, социальной реабилитации лиц, лишенных личной свободы незаконными вооруженными формированиями, оккупационной администрацией и/или органами власти Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины и территории Российской Федерации в связи с общественной или политической деятельностью указанных лиц, а также поддержки указанных лиц и членов их семей, в том числе возмещение потерь, связанных с их посещением, предоставление таким лицам и членам их семей правовой помощи, медицинских и социальных услуг, выплату государственных стипендий имени Левка Лукьяненко».

В пресс-службе отметили, что такие изменения в законе позволят расширить направления использования средств из госбюджета на реабилитацию и соцпомощь семьям политузников и незаконно удерживаемых в ОРДЛО военных.

Напомним, в конце сентября Верховная Рада поддержала законопроект, который позволяет предоставлять соцпомощь политзаключенным и их семьям.

Ранее автор законопроекта, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что на 2018 год выделили 96 миллионов гривен для выплат семьям политузников. Однако до подписания этого закона президентом, Кабинет министров не мог использовать средства, поскольку, по словам Геращенко, «там была некорректно прописана эта строка в бюджете».

Напомним, 31 июля министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш сообщил, что семьи узников Кремля получат компенсационные выплаты от правительства. По его словам, это должно было произойти в августе.

Напомним: Политзаключенные и пленные не могут получить более $3 млн на правовую помощь из-за Минфина.



Ещё на эту тему:

20:19 15.05.2018
В 2018 году в Одессе и области увеличилось количество миллионеров: самому старшему 79 лет, а младшему — 19
02:34 31.03.2018
Общественные активисты пригласили послов G-7 познать настоящую Одессу / Фото
15:32 21.03.2018
В Одесской области открыли аналог американской «911»
21:02 04.01.2018
В День смеха Кабмин повысит минимальную зарплату до 4200 гривен
09:44 22.12.2017
Одесский суд смягчил меру пресечения экс-лидеру одесского "Правого сектора"
20:01 30.08.2017
Кабмин предложил отложить взыскание долгов по кредитам с заемщиков, находящихся на временно оккупированных территориях
13:12 23.06.2017
В Геническе жители Крыма устраивают очереди за украинскими паспортами / Видео
08:34 24.05.2017
Работа на лето: сколько платят на море
10:43 16.05.2017
В Одессе снова родилась тройня / Фото
16:20 01.03.2016
Итоги социально-экономического развития Херсонской области в январе 2016 года
09:03 08.04.2014
Украина опережает Россию по уровню социального развития – Deloitte
12:00 23.07.2012
Социально-экономическое положение Николаева за I полугодие
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
Все новости страны
Армения Армения
13:58 10.10.2018
США увеличат финансовую помощь Армении
14:56 05.10.2018
Армения будет производить часть технических средств для модернизации танков Т-72
12:30 04.10.2018
Президент Армении не подпишет препятствующий роспуску парламента законопроект, - СМИ
07:43 03.10.2018
В столице Армении проходит массовая протестная акция с требованиями объявления досрочных парламентских выборов
Все новости страны
Болгария Болгария
07:21 08.10.2018
В Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС
18:18 05.10.2018
Болгарская церковь отказалась от идеи РПЦ провести Всеправославный собор из-за украинской автокефалии
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
Все новости страны
Греция Греция
11:47 11.10.2018
США похвалили Грецию за наказание РФ, Афины просят Пентагон развернуть еще три базы
20:48 08.10.2018
В Греции начали расследование о нецелевом использовании средств ЕС для беженцев
09:47 03.10.2018
У берегов Греции задержали украинское судно с 65 нелегалами на борту
17:59 01.10.2018
Референдум в Македонии: обе стороны говорят о победе, вопрос решит парламент
Все новости страны
Грузия Грузия
18:44 10.10.2018
Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии
10:50 10.10.2018
Евродепутаты похвалили Грузию за выполнение ассоциации с ЕС, Молдова – под критикой
12:26 09.10.2018
Грузинских чиновников не впустили в Израиль
19:29 08.10.2018
В Тбилиси состоялась инаугурационная сессия Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины
Все новости страны
Молдова Молдова
13:04 10.10.2018
Либеральная партия Молдовы поддержит включение «евроинтеграции» в Конституцию только вместе с «румынским языком»
15:08 09.10.2018
Тирасполь вооружается системами «Град» последнего поколения / Фото
13:47 09.10.2018
Демпартия Молдовы хочет включить в Конституцию понятие «евроинтеграция» и поправку о выборах судей народом
19:12 05.10.2018
В ходе пресс-конференции премьеры ГУАМ, сталкивающиеся с российской агрессией, выступили на разных языках / Видео
Все новости страны
Россия Россия
12:30 11.10.2018
Аварийный "Союз" приземлился в Казахстане
12:26 11.10.2018
При запуске ракеты "Союз" с космонавтами произошла авария
14:24 10.10.2018
МИД России призвал Запад не беспокоиться об имидже России
09:29 10.10.2018
Центробанк РФ считает главной причиной оттока вкладов неправильную трактовку СМИ термина «дедолларизация»
Все новости страны
Румыния Румыния
17:23 10.10.2018
Минобороны Румынии обвинило Россию в использовании Черного моря для демонстрации силы
09:03 08.10.2018
Румыны провалили "семейный" референдум
17:55 03.10.2018
РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза
08:58 03.10.2018
Румынская компания Civil Aviation Group приватизировала государственную авиакомпанию Молдовы
Все новости страны
Турция Турция
08:17 11.10.2018
Турция хочет перейти на расчеты в лирах со странами Африки
16:47 09.10.2018
Турция и США готовят совместное патрулирование в Сирии
09:44 09.10.2018
Турция требует доказательств, что исчезнувший журналист The Washington Post покинул саудовское консульство
16:59 08.10.2018
Турция запрашивает обыск в консульстве Саудовской Аравии из-за пропажи журналиста The Washington Post
Все новости страны
Украина Украина
13:47 11.10.2018
Стратегия развития крымских портов выразилась в мечте построить 7 яхтенных марин на четыре тыс. мест
12:53 11.10.2018
"Крымский Титан" может возобновить работу уже на этой неделе
12:12 11.10.2018
Подписан закон о выплатах компенсаций семьям политзаключенных
11:20 11.10.2018
Бывший "мэр" Ялты Ростенко начал курировать российские федеральные деньги в оккупированном Крыму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс