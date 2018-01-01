США похвалили Грецию за наказание РФ, Афины просят Пентагон развернуть еще три базы

11:47 11.10.2018 0 комментариев Греция

Греческий министр обороны Панос Камменос призвал Соединенные Штаты увеличить двустороннее сотрудничество в области безопасности с Афинами, в частности, развернув еще три военных базы в Греции, помимо существующей в бухте Суда на Крите.

Речь идет о городах Лариса, Волос и Александрополис.

Об этом пишет Ekathimerini, сообщает Европейская правда.

"Я хочу подтвердить, что Греция считает Соединенные Штаты стратегическим партнером и союзником, единственным, посмею сказать", - заявил Камменос во время встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом в Пентагоне.

Камменос провел встречу в Вашингтоне перед трехсторонним саммитом Греции, Кипра и Израиля. США является официальным партнером этого средиземноморского союза.

"Для Греции очень важно, чтобы Соединенные Штаты развернули военные мощности в Греции постояннее, не только в Суде, но и в Ларисе, Волосе, в Александрополисе", - сказал он.

 Во время встречи Мэттис поблагодарил Камменоса за то, что Греция продолжает поддерживать американскую базу в Суде, важном логистическом центре.

Мэттис высоко оценил решение Греции по доведению расходов на оборону до 2% от ВВП и модернизацию военных самолетов F-16 на сумму 1,5 млрд долларов.

"Он также поблагодарил министра обороны Греции за недавние действия его страны в целях борьбы с российской преступной деятельностью в регионе, и обе стороны согласились продолжать привлекать Россию к ответственности", - сказал Пентагон.

В июле Греция выслала двух российских дипломатов, которых обвинили в предоставлении средств протестным группам, выступающим против соглашения о переименовании Македонии. Греция также заблокировала въезд в страну другим российским чиновникам. Афины обвиняли российских дипломатов также в неудачной попытке подкупа греческих государственных служащих и митрополитов греческой православной иерархии и в попытках получить влияние на Афоне.

6 августа МИД России сообщил о зеркальном ответе на высылку российских дипломатов из Афин.



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