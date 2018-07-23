Появились первые подтверждения, что экс-"мэр" Ялты Андрей Ростенко, арестованный в мае за отчуждение земли у санатория МВД и освобожденный из-под ареста после ходатайств Сергей Аксенова, теперь курирует ФЦП по развитию оккупированных Крыма и Севастополя.

Обнародовал их вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин, сообщают Новости Крыма.

Фото с заседания Координационного регионального штаба по реализации ФЦП выложил у себя в Твиттере, т.н. "вице-премьер" Крыма Виталий Нахлупин. На снимке в третьем слева члене президиума без труда угадывается Андрей Ростенко.

"А между тем, Андрей Олегович Ростенко приступил в качестве советника Главы Крыма к "кураторству" ФЦП, - комментирует фото у себя в Facebook крымский общественник Александр Талипов. - Пожелаем Андрей Олеговичу успехов во всех его начинаниях! Благодарим Виталия Германовича за этот легкий троллинг в Инстаграме".

Талипов был первым, кто на прошлой неделе сообщил о новой роли бывшего "мэра" Ялты Ростенко, ставшего советником при "главе совмина" оккупированного Крыма Сергее Аксенове.

Напомним, первый оккупационный "мэр" Ялты Андрей Ростенко был задержан в Шереметьево 22 мая при возвращении из Копенгагена. Ему вменялось первышение полномочий при отчуждении в пользу Ялты 26 соток федеральной земли под принадлежащим МВД России санаторием «Бекетово» в Алупке. Сергей Аксенов после этого публично дал понять, что освободить Ростенко из московского СИЗО для него – дело чести. 3 августа экс-"мэр" был замечен гуляющим на свободе в Симферополе.