Более двух тысяч призывников из оккупированного Крыма доставят к месту прохождения службы самолетами военно-транспортной авиации (ВТА) РФ.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа сообщает Крым Информ.

«Централизованная доставка более 2,4 тысячи новобранцев из Крыма в войска будет осуществляться самолетами военно-транспортной авиации, а также более 1 тысячи новобранцев на российскую военную базу в Армении – гражданской авиацией», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего в Южном военном округе в ходе осеннего призыва самолетами ВТА и гражданской авиации к местам службы будут доставлены более 4 тысяч человек. Запланировано совершить более 50 воздушных рейсов. Также новобранцы будут доставляться к местам службы автомобильным и железнодорожным транспортом. Первые двести новобранцев полетят к месту службы на следующей неделе.

Всего на военную службу в армию страны агрессора в ходе осенней призывной кампании призовут более 2,8 тысячи крымчан. Призывная кампания «Осень-2018» проводится с период с 1 октября по 31 декабря.

Напомним: Согласно статье 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны прямо запрещает проводить на оккупированной территории призыв в армию оккупирующей державы. Конвенция запрещает в том числе и пропаганду венного призыва на оккупированных территориях, то есть все те рекламные плакаты, различные «патриотические» мероприятия в школах, университетах, на которых людей агитируют идти в российскую армию. Под запрет подпадает как контрактная, так и срочная служба.

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