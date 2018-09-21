Резолюция ПАСЕ: Визиты правозащитных миссий Совета Европы в "серые зоны" не считаются признанием оккупационных режимов

10:23 11.10.2018 0 комментариев Крым

Визиты правозащитных миссий Совета Европы в "серые зоны" не считаются признанием оккупационных режимов, говорится в резолюции. Разрешение на визиты стороны конфликта должны предоставлять безоговорочно.

Международные мониторинговые миссии по правам человека на оккупированные территории стран-членов Совета Европы (СЕ), где ситуация де-факто контролируется незаконными властями, не должны восприниматься и трактоваться как признание международной легитимности этих властей.

Об этом говорится в резолюции "Неограниченный доступ правозащитных миссий на территории стран-членов СЕ, включая "серые зоны"", которая была принята в среду, 10 октября, в Страсбурге, сообщает Deutsche Welle.

Права человека - вне политики

В документе, подготовленном главой фракции социалистов в ПАСЕ Франком Швабе (Frank Schwabe), декларируется, что среди стран-членов СЕ должно быть введено понятие подразумеваемого согласия властей страны на визит правозащитных миссий на территории, где фиксируются серьезные нарушения прав человека и человеческого достоинства. Кроме этого, в резолюции подчеркиваются, что фактическая власть в "серых зонах" отвечает за соблюдение прав ее жителей и обязана сотрудничать с международными правозащитными организациями.

Исходя из этого, ассамблея призвала Комитет министров СЕ созывать внеочередные встречи каждый раз, когда мониторинговой миссии этой организации  официальная или фактическая власть отказывает в доступе в "серые зоны", "мотивируя отказ лишь тем, что такой визит является политически неприемлемым или не совместим с мандатом миссии".

Без прав и защиты

Среди территорий, которые рассматриваются в Совете Европы как проблематичные с точки зрения защиты прав человека, - Крым, Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Приднестровье, а также самопровозглашенные образования на Востоке Украины, так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Ситуация с мониторингом прав человека в России в докладе, сопровождающем резолюцию, характеризируется как сложная, поскольку с 2016 года комиссар СЕ по правам человека, вследствие "неприемлемых ограничений, наложенных на его деятельность" российскими властями, страну не посещал. Что касается мониторинговых визитов в Россию докладчиков ПАСЕ, которые занимаются проблемами прав человека на Северном Кавказе и ходом расследования убийства Бориса Немцова, то после апреля 2014 года "их способность сотрудничать с российскими властями серьезно затруднена". Это произошло из-за решения Госдумы РФ прекратить сотрудничество с ПАСЕ в знак протеста против санкций, введенных ассамблеей после аннексии Крыма. 

Тонкости вопроса

Проблема с правозащитным мониторингом в "серых зонах" имеет практический и политический аспект, констатировал докладчик.  Въезд международной миссии на территорию суверенного государства, часть которого находится под оккупацией, через территорию страны, фактически контролирующей власть в "серой зоне", может быть воспринята как легализация и международное признание оккупационной власти.   

Кроме того, не понятно, каким властям должны быть направлены рекомендации мониторинговой миссии и кто ответственен за их исполнение. Именно из-за этих разногласий мониторинговые визиты в зоны конфликтов органам СЕ удается совершать нечасто.

Сотрудничество ради благородной цели

Успешный примером сотрудничества с Советом Европы Франк Швабе называет диалог с властями Грузии и Молдовы,  а также самопровозглашенными властями Абхазии и Приднестровья, благодаря чему правозащитная миссия СЕ смогла побывать на этих территориях, где ситуацию де-факто контролирует Россия. Он также подчеркнул, что нарушения прав человека не исчезнут, "если государства будут блокировать деятельность международного мониторинга по правам человека".

Глава подкомитета ПАСЕ по вопросам конфликтов между странами-членами СЕ, созданного четыре года тому назад, австрийский депутат Штефан Шеннах заявил, что его комитету все это время не удается решить проблему допуска миссий СЕ в "серые зоны". "Нам нужно посещать территории, где, по нашей информации, есть вопиющие нарушения прав человека, такие, как Крым, но наши возможности весьма ограничены", - сказал Шеннах. Он также подчеркнул, что фактические власти оккупированных территорий "должны понять, что международный мониторинг по правам человека важен для них самих".

Во время дебатов против принятия резолюции высказывались только члены азербайджанской делегации. По их мнению, этот документ нарушает принцип уважения к территориальной целостности стран-членов СЕ. "Власти де факто - это оккупанты, совершившие военные преступления", - заявил азербайджанский депутат Асим Моллазаде.



Ещё на эту тему:

13:47 11.10.2018
Стратегия развития крымских портов выразилась в мечте построить 7 яхтенных марин на четыре тыс. мест
12:53 11.10.2018
"Крымский Титан" может возобновить работу уже на этой неделе
08:37 11.10.2018
Жители Армянска вновь жалуются на испарения кислотонакопителя – оккупанты им не верят
07:37 11.10.2018
''Кислотный карнавал'': в Армянске жители объявили бойкот оккупантам
19:11 10.10.2018
Оккупанты "нарисовали" туристический "рекорд" в Крыму
16:29 10.10.2018
Вследствие оккупации Крыма Россией подозрения объявлены 467 лицам
16:02 10.10.2018
Прокуратура АРК расследует уголовное производство по факту строительства Керченского моста
15:35 10.10.2018
В Ростове-на-Дону пройдет предварительное слушание по делу о госизмене экс-офицера Черноморского флота РФ
08:08 10.10.2018
Россия переместила газовую буровую установку у берегов оккупированного Крыма
10:37 09.10.2018
500 предпринимателей оккупированного Севастополя все еще надеются найти справедливость у Путина
10:10 09.10.2018
В России футбольным хулиганам придумали наказание: ссылка в оккупированный Крым
09:19 09.10.2018
Медведев разрешил Крыму закупить пшеницу в Госфонде России
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
Все новости страны
Армения Армения
13:58 10.10.2018
США увеличат финансовую помощь Армении
14:56 05.10.2018
Армения будет производить часть технических средств для модернизации танков Т-72
12:30 04.10.2018
Президент Армении не подпишет препятствующий роспуску парламента законопроект, - СМИ
07:43 03.10.2018
В столице Армении проходит массовая протестная акция с требованиями объявления досрочных парламентских выборов
Все новости страны
Болгария Болгария
07:21 08.10.2018
В Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС
18:18 05.10.2018
Болгарская церковь отказалась от идеи РПЦ провести Всеправославный собор из-за украинской автокефалии
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
Все новости страны
Греция Греция
14:15 11.10.2018
Авиакомпания Греции на три месяца приостановит полеты в Украину
11:47 11.10.2018
США похвалили Грецию за наказание РФ, Афины просят Пентагон развернуть еще три базы
20:48 08.10.2018
В Греции начали расследование о нецелевом использовании средств ЕС для беженцев
09:47 03.10.2018
У берегов Греции задержали украинское судно с 65 нелегалами на борту
Все новости страны
Грузия Грузия
18:44 10.10.2018
Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии
10:50 10.10.2018
Евродепутаты похвалили Грузию за выполнение ассоциации с ЕС, Молдова – под критикой
12:26 09.10.2018
Грузинских чиновников не впустили в Израиль
19:29 08.10.2018
В Тбилиси состоялась инаугурационная сессия Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины
Все новости страны
Молдова Молдова
13:04 10.10.2018
Либеральная партия Молдовы поддержит включение «евроинтеграции» в Конституцию только вместе с «румынским языком»
15:08 09.10.2018
Тирасполь вооружается системами «Град» последнего поколения / Фото
13:47 09.10.2018
Демпартия Молдовы хочет включить в Конституцию понятие «евроинтеграция» и поправку о выборах судей народом
19:12 05.10.2018
В ходе пресс-конференции премьеры ГУАМ, сталкивающиеся с российской агрессией, выступили на разных языках / Видео
Все новости страны
Россия Россия
12:30 11.10.2018
Аварийный "Союз" приземлился в Казахстане
12:26 11.10.2018
При запуске ракеты "Союз" с космонавтами произошла авария
14:24 10.10.2018
МИД России призвал Запад не беспокоиться об имидже России
09:29 10.10.2018
Центробанк РФ считает главной причиной оттока вкладов неправильную трактовку СМИ термина «дедолларизация»
Все новости страны
Румыния Румыния
17:23 10.10.2018
Минобороны Румынии обвинило Россию в использовании Черного моря для демонстрации силы
09:03 08.10.2018
Румыны провалили "семейный" референдум
17:55 03.10.2018
РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза
08:58 03.10.2018
Румынская компания Civil Aviation Group приватизировала государственную авиакомпанию Молдовы
Все новости страны
Турция Турция
08:17 11.10.2018
Турция хочет перейти на расчеты в лирах со странами Африки
16:47 09.10.2018
Турция и США готовят совместное патрулирование в Сирии
09:44 09.10.2018
Турция требует доказательств, что исчезнувший журналист The Washington Post покинул саудовское консульство
16:59 08.10.2018
Турция запрашивает обыск в консульстве Саудовской Аравии из-за пропажи журналиста The Washington Post
Все новости страны
Украина Украина
13:47 11.10.2018
Стратегия развития крымских портов выразилась в мечте построить 7 яхтенных марин на четыре тыс. мест
12:53 11.10.2018
"Крымский Титан" может возобновить работу уже на этой неделе
12:12 11.10.2018
Подписан закон о выплатах компенсаций семьям политзаключенных
11:20 11.10.2018
Бывший "мэр" Ялты Ростенко начал курировать российские федеральные деньги в оккупированном Крыму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс