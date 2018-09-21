Визиты правозащитных миссий Совета Европы в "серые зоны" не считаются признанием оккупационных режимов, говорится в резолюции. Разрешение на визиты стороны конфликта должны предоставлять безоговорочно.

Международные мониторинговые миссии по правам человека на оккупированные территории стран-членов Совета Европы (СЕ), где ситуация де-факто контролируется незаконными властями, не должны восприниматься и трактоваться как признание международной легитимности этих властей.

Об этом говорится в резолюции "Неограниченный доступ правозащитных миссий на территории стран-членов СЕ, включая "серые зоны"", которая была принята в среду, 10 октября, в Страсбурге, сообщает Deutsche Welle.

Права человека - вне политики

В документе, подготовленном главой фракции социалистов в ПАСЕ Франком Швабе (Frank Schwabe), декларируется, что среди стран-членов СЕ должно быть введено понятие подразумеваемого согласия властей страны на визит правозащитных миссий на территории, где фиксируются серьезные нарушения прав человека и человеческого достоинства. Кроме этого, в резолюции подчеркиваются, что фактическая власть в "серых зонах" отвечает за соблюдение прав ее жителей и обязана сотрудничать с международными правозащитными организациями.

Исходя из этого, ассамблея призвала Комитет министров СЕ созывать внеочередные встречи каждый раз, когда мониторинговой миссии этой организации официальная или фактическая власть отказывает в доступе в "серые зоны", "мотивируя отказ лишь тем, что такой визит является политически неприемлемым или не совместим с мандатом миссии".

Без прав и защиты

Среди территорий, которые рассматриваются в Совете Европы как проблематичные с точки зрения защиты прав человека, - Крым, Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Приднестровье, а также самопровозглашенные образования на Востоке Украины, так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Ситуация с мониторингом прав человека в России в докладе, сопровождающем резолюцию, характеризируется как сложная, поскольку с 2016 года комиссар СЕ по правам человека, вследствие "неприемлемых ограничений, наложенных на его деятельность" российскими властями, страну не посещал. Что касается мониторинговых визитов в Россию докладчиков ПАСЕ, которые занимаются проблемами прав человека на Северном Кавказе и ходом расследования убийства Бориса Немцова, то после апреля 2014 года "их способность сотрудничать с российскими властями серьезно затруднена". Это произошло из-за решения Госдумы РФ прекратить сотрудничество с ПАСЕ в знак протеста против санкций, введенных ассамблеей после аннексии Крыма.

Тонкости вопроса

Проблема с правозащитным мониторингом в "серых зонах" имеет практический и политический аспект, констатировал докладчик. Въезд международной миссии на территорию суверенного государства, часть которого находится под оккупацией, через территорию страны, фактически контролирующей власть в "серой зоне", может быть воспринята как легализация и международное признание оккупационной власти.

Кроме того, не понятно, каким властям должны быть направлены рекомендации мониторинговой миссии и кто ответственен за их исполнение. Именно из-за этих разногласий мониторинговые визиты в зоны конфликтов органам СЕ удается совершать нечасто.

Сотрудничество ради благородной цели

Успешный примером сотрудничества с Советом Европы Франк Швабе называет диалог с властями Грузии и Молдовы, а также самопровозглашенными властями Абхазии и Приднестровья, благодаря чему правозащитная миссия СЕ смогла побывать на этих территориях, где ситуацию де-факто контролирует Россия. Он также подчеркнул, что нарушения прав человека не исчезнут, "если государства будут блокировать деятельность международного мониторинга по правам человека".

Глава подкомитета ПАСЕ по вопросам конфликтов между странами-членами СЕ, созданного четыре года тому назад, австрийский депутат Штефан Шеннах заявил, что его комитету все это время не удается решить проблему допуска миссий СЕ в "серые зоны". "Нам нужно посещать территории, где, по нашей информации, есть вопиющие нарушения прав человека, такие, как Крым, но наши возможности весьма ограничены", - сказал Шеннах. Он также подчеркнул, что фактические власти оккупированных территорий "должны понять, что международный мониторинг по правам человека важен для них самих".

Во время дебатов против принятия резолюции высказывались только члены азербайджанской делегации. По их мнению, этот документ нарушает принцип уважения к территориальной целостности стран-членов СЕ. "Власти де факто - это оккупанты, совершившие военные преступления", - заявил азербайджанский депутат Асим Моллазаде.