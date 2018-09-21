Новый тренд в оккупированном Крыму - преследования женщин по политическим мотивам

09:55 11.10.2018 0 комментариев Крым

В аннексированном Россией Крыму продолжают нарушать права человека.

Так, по данным ООН, с сентября 2017 года по июнь 2018 года на полуострове зафиксировали 81 случай с достоверными утверждениями о нарушениях прав человека. Их жертвами стали 167 человек.

Такие данные привела первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, выступая 9 октября в Европарламенте на конференции, посвященной положению крымских татар, сообщает Deutsche Welle.

Нарушения при этом являются неравномерными. Так, из 95 обысков, задокументированных в тот же период Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, 86 процентов касались крымских татар.

Кто подвергается преследованиям 

Правозащитники указывают на новую тенденцию: преследованиям в Крыму подвергаются не только мужчины. "Хотя большинство нарушений прав человека направлено против мужчин, женщин также преследуют, - говорит юрист общественной организации КрымSOS Анастасия Моисеева. - Это новый тренд в Крыму".

В основном жертвами становятся журналисты, активисты, правозащитники, адвокаты. Отвечая на вопрос корреспондента DW, Анастасия Моисеева уточнила, что лишь за три летних месяца этого года активисты зафиксировали в Крыму семь случаев преследования женщин. Самая распространенная статья - "возбуждение ненависти либо вражды". Среди основных средств давления - обыски и задержания.

Кроме того, что женщины подвергаются преследованиям, часто они становятся "косвенными жертвами", добавляет Моисеева. А именно, жены, дочери, матери испытывают психологические страдания, когда преследуют их мужей либо родственников. Кроме того, они попадают в тяжелую финансовую ситуацию, если остаются единственными кормилицами в семьях с детьми, говорит юрист. "В общей сложности за время аннексии более 100 детей остались без своих матерей, которых либо выкрали, либо арестовывали", - сообщила Моисеева.

Дела за посты в соцсетях

И Джапарова, и Моисеева привели ряд примеров крымскотатарских активистов, чьи права были нарушены. Так, Элину Мамедову держат под домашним арестом за репосты сообщений в проукраинских группах в сети "ВКонтакте". Другой пример - Гульсум Алиева, дочь фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" . Как гражданский журналист, она освещала судебные слушания против политзаключенных, говорит Моисеева. За то, что она размещала эти статьи на странице объединения родственников политзаключенных "Крымская солидарность" в Facebook, ее обвинили в возбуждении ненависти. А поэтессу Алие Кенжалиеву обвинили в реабилитации нацизма за стих, где она осуждает войну в Донбассе.

 



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