В Ливии объявлен приговор морякам из оккупированного Крыма

09:24 11.10.2018 0 комментариев Крым

К четырем годам и трем месяцам заключения были приговорены 9 октября решением суда Триполи ранее задержанные российские моряки члены экипажа танкера Temeteron (флаг Белиза, IМО 8917170).

Приговор был вынесен капитану Владимиру Текучеву и его старшему помощнику Сергею Самойлову, сообщает SeafarersJournal.

Глава контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов заявил: «Сегодня в Триполи суд вынес приговор нашим гражданам, заявив, что установил их вину. Им зачтется срок, который они ранее отбыли в Ливии с июня 2016 года».

Он объяснил, что четыре года моряки получили за контрабанду нефтепродуктов, а дополнительные три месяца — за несанкционированное пересечение границы Ливии. Кроме того, капитана и старпома обязали выплатить дополнительный штраф в размере 2 тысячи динар (около 1,5 тыс. долларов).

В свою очередь, компания — владелец судна Temeteron должна выплатить государству штраф в размере 15 млн ливийских динар. Кроме того, решением суда танкер будет передан в пользу ливийского государства.

Судно Temeteron было задержано в Ливии 28 июня 2016 года. Несмотря на то, что на момент ареста танкер успел выйти из территориальных вод Ливии, Береговая охрана его остановила. После этого судно отконвоировали в военный порт Триполи. Во время задержания на борту якобы обнаружили 5 тысяч тонн контрабандного дизельного топлива. В тот момент на танкере Temeteron находилось трое граждан России, пятеро украинцев и один грек. Моряков обвинили в нанесении ущерба национальной экономике посредством контрабанды нефтепродуктов и их продажи в обход официальных процедур. А также — в пересечении границы без виз.

В марте 2017 года шестеро моряков, в том числе и один россиянин, — отпустили на свободу.

Капитан судна Temeteron Владимир Текучев из Севастополя и старший помощник капитана Сергей Самойлов из Керчи — всё время находились под следствием в Ливии.

TEMETERON

IMO: 8917170; MMSI: 312275000; Позывной: V3TI7; Флаг: Belize [BZ]; AIS Тип_судна: Tanker; Валовая вместимость: 2522; Дедвейт: 4686 t; Наибольшая длина судна x Наибольшая ширина: 110m × 13m; Год постройки: 1991.



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