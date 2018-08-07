Суды арестовали "национализированное" оккупационными властями Крыма имущество на 4 млрд гривен

08:57 11.10.2018 0 комментариев Крым

Генпрокурор подчеркнул, что возвращение противоправно "национализированного" имущества является приоритетом в работе прокуратуры Крыма.

По ходатайству прокуратуры АР Крыма украинские суды арестовали "национализированное" оккупационными властями Крыма имущество на 4 млрд гривен.

Об этом во время брифинга, посвященного презентации Стратегии развития прокуратуры Автономной Республики Крым на 2019-2022 годы, который транслировал телеканал "112 Украина", рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Приоритетом в работе прокуратуры Крыма остается возвращение противоправно "национализированного" оккупационными "властями" имущества и возмещение причиненных преступлениями убытков для государства и украинцев. На сегодня судами по ходатайству прокуроров наложен арест на имущество стоимостью 4 млрд гривен, и это только начало серьезно кропотливой, тяжелой, в условиях оторванности от документальных баз данных, работы", - заявил Луценко.

По его данным, прокуратура уже предъявила более 150 исков на 200 млн гривен.

"Также, отстаивая интересы государства, прокуратура Крыма путем реализации представительских полномочий предъявила более 150 исков на 200 млн грн, которые судами уже удовлетворены", - отметил он.

Напомним: Прокуратура АРК расследует уголовное производство по факту строительства Керченского моста.



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