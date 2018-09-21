Жители оккупированного Армянска снова сообщают о резком ухудшении экологической обстановки в городе.

Как передает корреспондент РИА Новый День, жалобы горожан на загрязненный воздух публикуются в социальных сетях.

Накануне "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов рассказал о планах до конца недели согласовать план по возобновлению работы местного химзавода с федеральными ведомствами. Он подчеркнул, что предприятие будет снова запущено только в том случае, если не будет угрозы для жизни и здоровья крымчан.

Однако некоторые жители Армянска опасаются возобновления работы химзавода в ближайшие дни.

Для того, чтобы привлечь внимание властей, в соцсетях появляются предложения местных жителей проигнорировать запланированные праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Или же прийти на них в марлевых масках.

Несмотря на новые жалобы, оккупационные "власти" настаивают на том, что экологическая обстановка нормальная.

"По информации, которую нам передает Роспотребнадзор – у нас превышений нет. Мы руководствуемся официальной информацией, а не доводами некоторых жителей. Все данные контролирующих организаций мы размещаем на сайте", – сообщил корреспонденту т.н. "глава" оккупационной администрации Армянска Василий Телиженко.

В, т.н. "министерстве" образования, науки и молодежи оккупированного Крыма сказали, что руководствуются распоряжениями "главы" аннексированного Крыма.

Как пояснили в пресс-службе "министерства", сейчас оснований для организации новых дополнительных каникул и вывоза детей из города нет – таковыми можно будет считать заключения экспертов и соответствующее поручение "главы" оккупированного Крыма.

Пресс-служба "министерства" экологии и природных ресурсов оккупированного Крыма по указанному на официальном сайте номеру телефона на звонки не отвечала.

Получить комментарий по ситуации в Армянске по телефону не удалось и от "главы" межрегионального управления Роспотребнадзора по оккупированным Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской.







