Жители Армянска вновь жалуются на испарения кислотонакопителя – оккупанты им не верят
|08:37 11.10.2018
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|Крым
Жители оккупированного Армянска снова сообщают о резком ухудшении экологической обстановки в городе.
Как передает корреспондент РИА Новый День, жалобы горожан на загрязненный воздух публикуются в социальных сетях.
Накануне "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов рассказал о планах до конца недели согласовать план по возобновлению работы местного химзавода с федеральными ведомствами. Он подчеркнул, что предприятие будет снова запущено только в том случае, если не будет угрозы для жизни и здоровья крымчан.
Однако некоторые жители Армянска опасаются возобновления работы химзавода в ближайшие дни.
Для того, чтобы привлечь внимание властей, в соцсетях появляются предложения местных жителей проигнорировать запланированные праздничные мероприятия, посвященные Дню города. Или же прийти на них в марлевых масках.
Несмотря на новые жалобы, оккупационные "власти" настаивают на том, что экологическая обстановка нормальная.
"По информации, которую нам передает Роспотребнадзор – у нас превышений нет. Мы руководствуемся официальной информацией, а не доводами некоторых жителей. Все данные контролирующих организаций мы размещаем на сайте", – сообщил корреспонденту т.н. "глава" оккупационной администрации Армянска Василий Телиженко.
В, т.н. "министерстве" образования, науки и молодежи оккупированного Крыма сказали, что руководствуются распоряжениями "главы" аннексированного Крыма.
Как пояснили в пресс-службе "министерства", сейчас оснований для организации новых дополнительных каникул и вывоза детей из города нет – таковыми можно будет считать заключения экспертов и соответствующее поручение "главы" оккупированного Крыма.
Пресс-служба "министерства" экологии и природных ресурсов оккупированного Крыма по указанному на официальном сайте номеру телефона на звонки не отвечала.
Получить комментарий по ситуации в Армянске по телефону не удалось и от "главы" межрегионального управления Роспотребнадзора по оккупированным Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской.
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