Турция призвала африканские страны перейти на расчеты в национальной валюте, чтобы усилить экономическую независимость.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, выступая на бизнес-форуме Турция-Африка, который проходит в Стамбуле, передает Укринформ.

«Мы боремся за экономическую независимость. Мы уменьшили нашу зависимость от иностранных источников ... Я призываю своих африканских друзей вести совместный бизнес с расчетами национальной валютой. Убережем наши страны от давления», - сказал Эрдоган.

По его словам, объемы торговли Турции со странами Африканского континента выросли до 20,6 млрд долларов в 2017 году. Также Турция расширяет свое дипломатическое присутствие на континенте, с целью открыть дипломатические представительства во всех странах континента.

«Кроме дипломатических представительств Турции, на Африканском континенте расширяется деятельность представительств турецкого Агентства по сотрудничеству и координации (TIKA), Института Юнуса Эмре, Фонда образования Турции, агентства «Анадолу», авиакомпании Turkish Airlines», - сообщил Эрдоган.

По его данным, в прошлом году турецкие подрядчики реализовали на Африканском континенте 1150 проектов общей стоимостью 65 млрд лир (более 10 млрд долларов США).