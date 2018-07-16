Турция хочет перейти на расчеты в лирах со странами Африки
|08:17 11.10.2018
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|Турция
Турция призвала африканские страны перейти на расчеты в национальной валюте, чтобы усилить экономическую независимость.
Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, выступая на бизнес-форуме Турция-Африка, который проходит в Стамбуле, передает Укринформ.
«Мы боремся за экономическую независимость. Мы уменьшили нашу зависимость от иностранных источников ... Я призываю своих африканских друзей вести совместный бизнес с расчетами национальной валютой. Убережем наши страны от давления», - сказал Эрдоган.
По его словам, объемы торговли Турции со странами Африканского континента выросли до 20,6 млрд долларов в 2017 году. Также Турция расширяет свое дипломатическое присутствие на континенте, с целью открыть дипломатические представительства во всех странах континента.
«Кроме дипломатических представительств Турции, на Африканском континенте расширяется деятельность представительств турецкого Агентства по сотрудничеству и координации (TIKA), Института Юнуса Эмре, Фонда образования Турции, агентства «Анадолу», авиакомпании Turkish Airlines», - сообщил Эрдоган.
По его данным, в прошлом году турецкие подрядчики реализовали на Африканском континенте 1150 проектов общей стоимостью 65 млрд лир (более 10 млрд долларов США).
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