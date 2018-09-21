Украинские и российские пограничники ''поговорили'' о Крыме
|07:57 11.10.2018
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|Крым
Между украинскими пограничниками и береговой охраной пограничной службы ФСБ РФ произошел инцидент в исключительной морской экономической зоне Украины.
Как сообщил Обозреватель со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы, во время патрулирования корабль морской охраны "Николаев" с пограничным самолетом "Diamond" у самоподъемной буровой установки "Петр Годованец" столкнулись с российскими военными.
"Традиционно, с приближением корабля Морской охраны в район месторождений, ему на встречу выдвинулись корабли ЧФ РФ и Береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что представители пограничной службы ФСБ РФ в радиопереговорах спросили украинский корабль о цели нахождения в "экономической зоне России".
"Получив ответ, что корабль Морской охраны ГПСУ находится на службе в морской экономической зоне Украины, отметили, что не имеют больше вопросов", – рассказали в Госпогранслужбе.
Украинские пограничники добавили, что материалы о противоправных действиях России в экономической зоне Украины были направлены в военную прокуратуру, прокуратуру АР Крым, СБУ. Также был проинформирован ПАО "ГАО Черноморнефтегаз".
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