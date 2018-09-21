''Кислотный карнавал'': в Армянске жители объявили бойкот оккупантам

07:37 11.10.2018 0 комментариев Крым

В Армянске, страдающим от последствий экологической катастрофы, жители собираются бойкотировать праздник ко Дню города, который анонсировали оккупационные власти.

Местные продолжают жаловаться на вонь в воздухе и густой туман, однако администрация игнорирует это, пишет блогер Roksolana Today&Крым в Twitter, сообщает Обозреватель.

"Армянск — город-праздник! Приглашаем на кислотный карнавал! Цель мероприятия — продемонстрировать единство крымчан перед лицом экологической катастрофы и показать, что никакой катастрофы нет. Анонсируется участие детских и взрослых творческих коллективов со всего Крыма и гостей из РФ", — написал блогер.

В социальных сетях жители Армянска предложили прийти на праздник в медицинских масках, чтобы выразить протест бездеятельности оккупационных властей.

Несмотря на то, что в городе наблюдается неприятный запах и смог, результаты проверок на наличие вредных выбросов уверяют, что воздух почти кристально чист.

По данным замеров,которых никто не делает,в городе чистейший горный воздух



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