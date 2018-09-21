В оккупированном Россией Крыму заявили, якобы Украина планирует "провокацию" в Азовском море.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "информированного источника", по словам которого это произойдет 11 октября, передает Обозреватель.

"Одиннадцатого октября сотрудниками госпогранслужбы Украины планируется организовать выход из порта Мариуполь в Азовское море пограничного сторожевого катера с группой журналистов украинских СМИ", - сказано в сообщении.

По данным издания, подобная акция якобы нацелена на сбор материалов для репортажа об агрессивных действиях пограничной службы ФСБ РФ в отношении грузовых судов Украины, а также блокаде морских портов в Азовском море.

Напомним: Военные моряки просят жителей Бердянска не беспокоиться они дня три постреляют.