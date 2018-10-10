ПАСЕ готова наказывать Россию за неплатежи в бюджет Совета Европы

20:30 10.10.2018 0 комментариев Украина

Если Россия не восстановит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.

Об этом заявил Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд, выступая на дебатах о будущем Совета Европы, сообщает корреспондент Европейской правды.

Генеральный секретарь напомнил, что устав позволяет накладывать дополнительные санкции на государство, которое не платит членские взносы. В этом случае Комитет министров (исполнительный орган Совета Европы, КМСЕ) может прекратить участие России в работе ПАСЕ и самого КМСЕ.

Ягланд выразил уверенность, что в случае продолжения неплатежей эти санкции необходимо будет наложить.

"По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года (российских неплатежей) будут в июне следующего года. И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью", - заявил он .

"Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции", - добавил генсек.

Торбьерн Ягланд также впервые публично предположил, что в результате конфликта Россия может вообще покинуть организацию; до сих пор генсек категорически исключал такую возможность.

Именно в случае начала процедуры выхода России генсек планирует изменить бюджет организации. "Если станет ясно, что Россия выходит (Russia is out), то я немедленно предложу Комитету министров откорректированный бюджет Совета Европы", - заявил он.

Ягланд также сообщил, что планирует официально представить эту позицию на встрече Комитета министров в конце текущей недели.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании 9 октября не нашла голосов для изменения санкционных правил ради РФ и отложила решение этого вопроса на следующий год.

В России раскритиковали решение ПАСЕ отложить решение об изменении санкционных правил в интересах Москвы, назвали ПАСЕ недееспособной и русофобской.



Ещё на эту тему:

21:43 09.10.2018
ПАСЕ отказалась голосовать за изменение санкционных правил ради РФ
11:32 09.10.2018
Комитет ПАСЕ поддержал запрет на участие в работе парламентариям, избранным на оккупированных территориях
07:35 09.10.2018
Первый день ПАСЕ нанес несколько поражений России
19:04 08.10.2018
Группы либералов и консерваторов в ПАСЕ проголосовали против решения, которое может снять санкции с России
14:04 08.10.2018
Страны члены ПАСЕ получили документ о "незаконности" санкций против РФ
08:42 08.10.2018
В соцсетях запускают акцию, чтобы предотвратить возвращение россиян в ПАСЕ
16:30 02.10.2018
Украина поставила ПАСЕ ультиматум по поводу России
21:42 19.09.2018
Как Россия планирует остановить санкции против себя в ПАСЕ
18:07 27.06.2018
Украинская делегация в ПАСЕ отказалась идти на ежегодный прием к Ягланду
17:03 25.06.2018
Новым президентом ПАСЕ стала представитель Швейцарии Лилиан Мори Паскье
10:20 27.04.2018
Совет Европы через скандалы отказался от проведения исторического саммита к своему 70-летию
21:42 23.04.2018
Украинский депутат в ПАСЕ раскритиковал действия Ягланда
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
Все новости страны
Армения Армения
13:58 10.10.2018
США увеличат финансовую помощь Армении
14:56 05.10.2018
Армения будет производить часть технических средств для модернизации танков Т-72
12:30 04.10.2018
Президент Армении не подпишет препятствующий роспуску парламента законопроект, - СМИ
07:43 03.10.2018
В столице Армении проходит массовая протестная акция с требованиями объявления досрочных парламентских выборов
Все новости страны
Болгария Болгария
07:21 08.10.2018
В Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС
18:18 05.10.2018
Болгарская церковь отказалась от идеи РПЦ провести Всеправославный собор из-за украинской автокефалии
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
Все новости страны
Греция Греция
20:48 08.10.2018
В Греции начали расследование о нецелевом использовании средств ЕС для беженцев
09:47 03.10.2018
У берегов Греции задержали украинское судно с 65 нелегалами на борту
17:59 01.10.2018
Референдум в Македонии: обе стороны говорят о победе, вопрос решит парламент
07:59 01.10.2018
Три человека считаются пропавшими без вести после урагана "Ксенофон" в Греции.
Все новости страны
Грузия Грузия
18:44 10.10.2018
Кремль вновь выражает недовольство по отношению к Грузии
10:50 10.10.2018
Евродепутаты похвалили Грузию за выполнение ассоциации с ЕС, Молдова – под критикой
12:26 09.10.2018
Грузинских чиновников не впустили в Израиль
19:29 08.10.2018
В Тбилиси состоялась инаугурационная сессия Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины
Все новости страны
Молдова Молдова
13:04 10.10.2018
Либеральная партия Молдовы поддержит включение «евроинтеграции» в Конституцию только вместе с «румынским языком»
15:08 09.10.2018
Тирасполь вооружается системами «Град» последнего поколения / Фото
13:47 09.10.2018
Демпартия Молдовы хочет включить в Конституцию понятие «евроинтеграция» и поправку о выборах судей народом
19:12 05.10.2018
В ходе пресс-конференции премьеры ГУАМ, сталкивающиеся с российской агрессией, выступили на разных языках / Видео
Все новости страны
Россия Россия
14:24 10.10.2018
МИД России призвал Запад не беспокоиться об имидже России
09:29 10.10.2018
Центробанк РФ считает главной причиной оттока вкладов неправильную трактовку СМИ термина «дедолларизация»
08:28 10.10.2018
Посольство России отрицает информацию о том, что Кремль хочет "превратить Ливию в новую Сирию"
21:16 09.10.2018
"Привет от Крымского" - прокомментировали соцсети обрушение моста на главный путь Транссиба в Амурской области / Видео / Фото
Все новости страны
Румыния Румыния
17:23 10.10.2018
Минобороны Румынии обвинило Россию в использовании Черного моря для демонстрации силы
09:03 08.10.2018
Румыны провалили "семейный" референдум
17:55 03.10.2018
РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза
08:58 03.10.2018
Румынская компания Civil Aviation Group приватизировала государственную авиакомпанию Молдовы
Все новости страны
Турция Турция
16:47 09.10.2018
Турция и США готовят совместное патрулирование в Сирии
09:44 09.10.2018
Турция требует доказательств, что исчезнувший журналист The Washington Post покинул саудовское консульство
16:59 08.10.2018
Турция запрашивает обыск в консульстве Саудовской Аравии из-за пропажи журналиста The Washington Post
08:22 08.10.2018
Эрдоган заявил что больше не будет брать кредиты у МВФ
Все новости страны
Украина Украина
20:30 10.10.2018
ПАСЕ готова наказывать Россию за неплатежи в бюджет Совета Европы
20:05 10.10.2018
Фигуранта "дела Веджие Кашка" Асана Чапуха отпустили под домашний арест
19:38 10.10.2018
В сторону оккупированного Симферополя движется большая колонна военной техники / Видео
19:11 10.10.2018
Оккупанты "нарисовали" туристический "рекорд" в Крыму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс