«В связи с состоянием здоровья Асана Чапуха и в связи с тем, что необходимо длительное лечение, было принято решение изменить ему меру пресечения на домашний арест».

Об этом сообщил в комментарии телеканалу ATR адвокат Айдер Азаматов.

По его словам, состояние здоровья Чапуха сейчас стабильное, однако, лечения, которое ему оказали в больнице, недостаточно. Крымского татарина должны выпустить из СИЗО в ближайшие дни.

«Сейчас проходит процедура по согласованию со ФСИН — по какому адресу он будет содержаться, оборудование необходимо специальное. До последнего времени он был в СИЗО. Его должны вывезти либо сегодня или завтра. Органы ФСИН должны будут доставить его домой, там должны установить оборудование, определить периметр, по которому он будет иметь право передвигаться», — добавил адвокат.

Напомним, 24 сентября политзаключенного Асана Чапуха вывезли из СИЗО на лечение в городскую больницу. Ранее адвокат Асана Чапуха рассказал, что состояние здоровья политзаключенного резко ухудшилось. Крымский татарин сильно похудел, у него высокое давление, начались головные боли, он не чувствует конечностей правой руки и левой ноги.

Как известно, Асан Чапух из-за ухудшения самочувствия прекратил голодовку, которую он начал 15 сентября с требованием оказать ему медицинскую помощь и изменить меру пресечения на домашний арест.