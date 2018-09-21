В сторону оккупированного Симферополя движется большая колонна военной техники / Видео
|19:38 10.10.2018
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|Крым
В сторону оккупированного Симферополя движется большая колонна военной техники страны агрессора из 40 грузовых машин различного назначения.
Об этом сообщает Флот - 2017 со ссылкой на Радио Свобода.
В колонне - десятки грузовых машин, а также два бронеавтомобиля «Тигр» и один бронетранспортер. Передвижение по трассе Феодосия - Симферополь осуществляется в сопровождении автомобилей военной автоинспекции.
Минобороны России не уточняет, с чем связано перемещение военной техники в оккупированном Крыму.
Ранее на улицах Гурзуфа была замечена колонна БТРов, по поводу которой крымчане в соцсети выдвигали разные предположения от «учений Росгвардии», до «Каспаржакия (Алексей Каспаржак - генеральный директор МДЦ «Артек») тренируется оборонятся от обворованного населения?»
Перемещение военной техника наблюдали и в оккупированном Севастополе
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Оккупационные власти также не предупреждали местное население о передвижении военной техники.
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