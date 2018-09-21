В сторону оккупированного Симферополя движется большая колонна военной техники / Видео

19:38 10.10.2018 0 комментариев Крым

В сторону оккупированного Симферополя движется большая колонна военной техники страны агрессора из 40 грузовых машин различного назначения.

Об этом сообщает Флот - 2017 со ссылкой на Радио Свобода.

В колонне - десятки грузовых машин, а также два бронеавтомобиля «Тигр» и один бронетранспортер. Передвижение по трассе Феодосия - Симферополь осуществляется в сопровождении автомобилей военной автоинспекции.

Минобороны России не уточняет, с чем связано перемещение военной техники в оккупированном Крыму.

Ранее на улицах Гурзуфа была замечена колонна БТРов, по поводу которой крымчане в соцсети выдвигали разные предположения от «учений Росгвардии», до «Каспаржакия (Алексей Каспаржак -  генеральный директор МДЦ «Артек») тренируется оборонятся от обворованного населения?»

Перемещение военной техника наблюдали и в оккупированном Севастополе

«Штук пятнадцать туристических «автобусов» на выезде из Севастополя»

Оккупационные власти также не предупреждали местное население о передвижении военной техники.



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